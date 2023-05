Jaap Reesema geeft licht aan een donker nummer van Portland in 'Liefde voor Muziek'

"We kunnen niet leven zonder muziek, het geeft ons zuurstof." Nu dinsdag staat Portland in de spotlights van Liefde voor Muziek.

Sarah Pepels besloot net voor de start van het nieuwe seizoen om afscheid te nemen van de band. Jente Pironet zet als bezieler het verhaal van Portland verder. Hun laatste avontuur samen was 'Liefde voor Muziek' en daar kregen ze het ultieme afscheidscadeau: hun songs van de afgelopen zeven jaar in een nieuw jasje gestoken door topartiesten. Jaap Reesema koos met ‘Pearls’ voor een nummer dat vooral Sarah nauw aan het hart ligt. 'Dit nummer betekent zoveel voor mij. Ik heb dit geschreven in een heel donkere periode en ik vind het mooi dat je er licht aan gaat geven. Ik zat in een dal met heel veel angsten', vertelt Sarah. Jaap vertelt in zijn versie ‘Amsterdam’ hoe hij de liefde van zijn leven heeft leren kennen. 'Het is echt anders dan ik ooit gezongen heb…'

Jente kan zijn oren nauwelijks geloven wanneer K3 aankondigt dat ze ‘Pouring Rain’ zullen coveren. 'Het is één van de eerste liedjes die we ooit gemaakt hebben', vertelt Jente. 'Dit is mijn favoriet uit heel jullie repertoire. Het is zo tragisch en mooi, maar we hebben er wel een twist aan gegeven op het einde', vertelt Hanne. Ook DAAN koos voor één van Portlands grootste hits met ‘Killer’s Mind’. 'Ik heb voor één keer geprobeerd om zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke lied te blijven. De combinatie van het ijzige, koele en gedesinteresseerde vond ik heel intrigerend en ook de melodie pakt me helemaal', vertelt hij.

Günther Neefs verliest zichzelf helemaal in zijn verrassende cover van ‘You Misread Me’. 'Dreampop ligt helemaal buiten mijn comfortzone', vertelt Günther die iedereen aan het dansen krijgt. Metejoor haalt dan weer zijn meest breekbare stem boven voor ‘Aftermath’. 'Het nummer gaat over de nasleep van een tragische relatiebreuk en is echt waanzinnig sterk', licht hij toe. Heel de groep blijft sprakeloos achter. En ook bij Stef Bos vloeien er traantjes tijdens zijn interpretatie van ‘Ally Ally’.

Portland sluit hun avond af met de verrassende rocksong ‘Weird Ways’ van Strand Of Oaks. 'Deze band heeft meteen na ons opgetreden op Rock Werchter. We spelen dit nummer sindsdien ook altijd tijdens onze soundcheck voor de fun. Heel Jente zijn leven draaide trouwens rond het kunnen optreden op Rock Werchter', vertelt Sarah. Maar toen het zover was, nam de stress de bovenhand. 'Ik zat backstage over te geven en herinner me niets meer van het optreden zelf. Het was: black-out en enjoy!', vertelt Jente.

