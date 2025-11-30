'IVF in België' kijkt terug op begindagen van IVF-behandelingen in België

In deze documentaire blikken wetenschappers en ouders terug op de begindagen van de IVF-behandelingen in België. Vooral in katholieke middens lag de techniek zeer gevoelig, ondanks de pioniersrol van de KULeuven.

In 1983 werd aan de Leuvense universiteit de eerste IVF-baby in België geboren, enkele maanden later volgde er ook een aan de VUB. Na jaren van onderzoek, lukte de Belgische academische wereld daarmee ook in een techniek die in de Angelsaksische wereld was ontwikkeld. Plots kregen miljoenen mensen die niet in staat waren om op een natuurlijke wijze zwanger te worden, perspectief op kinderen. Verschillende koppels waagden hun kans, al woog de hele behandeling - die nog niet was geperfectioneerd zoals nu - zwaar op de jonge wensouders. Bovendien kregen ook de artsen zelf met heel wat tegenwerking te kanten. Vooral vanuit de katholieke kerk werd er heftig geprotesteerd tegen deze wetenschappelijke innovatie, in die mate zelfs dat het tot een openlijk conflict leidde tussen de KU Leuven en het Vaticaan.

Begin jaren 90 wordt er in Brussel een nieuwe techniek ontwikkeld waardoor nog meer wensouders succesvol kunnen worden geholpen: ICSI, een manier om het zaad van de man rechtstreeks in de eicel van de vrouw in te brengen. Vandaag gebeuren 70% van de wereldwijde kunstmatige inseminaties met die techniek die in Brussel is ontwikkeld.

In deze documentaire spreken de artsen uit de jaren 80 en 90, net als enkele ouders die vroeg werden behandeld, over deze uitzonderlijke pioniersjaren. Ze blikken terug op het traject dat ze hebben afgelegd en hoe zij IVF mee in België hebben geïntroduceerd.

