Is gastspeurder An Lemmens ex-Voice-kandidate op het spoor in 'The Masked Singer'?

Speurder Kevin Janssens is verliefd op Miss Poes, Tinne Oltmans had vorige week kippenvel van Ridder, Ruth Beeckmans en Julie Van den Steen krijgen het steeds warmer van Konijn en Schorpioen blijft één groot mysterie voor de speurders... 'The Masked Singer' nadert duidelijk zijn ontknoping.

Op vrijdag 11 maart maken de vier overblijvende Masked Singers zich op voor de halve finale. Daarin is niemand minder dan An Lemmens de gastspeurder van dienst. 'Ik vind het super spannend om mee te speurden, maar vooral ook om te genieten van die optredens', klinkt het. 'En van de pakken, die zijn echt subliem!'

Ans jarenlange ervaring in 'The Voice' lijkt haar meteen ook goed van pas te komen in 'The Masked Singer'. Wanneer Miss Poes haar eerste nummer zingt, gaat er bij haar een lichtje branden. 'Ik heb de indruk dat we spreken over iemand betrekkelijk jong. Ik dacht meteen aan Olivia Trappeniers, OT. Ze heeft in 'The Voice' gezeten en ik durf te zeggen dat ik haar stem toch wel herken.' Sluiten de andere speurders zich aan bij deze theorie?

De vier halve finalisten treden vrijdag elk twee keer op. En er zal gezongen worden op leven en dood, want iedereen wil naar de grote finale van volgende week. Wie wordt vlak voor de eindmeet ontmaskerd? Speurders Ruth en Julie krijgen het alleszins nóg een tikkeltje warmer van Konijn, die de concurrentie onder de dames op scherp zet. 'Ik moet oppassen wat ik zeg, want Ruth is snel jaloers', lacht Julie.

Met deze songs hopen Konijn, Miss Poes, Ridder en Schorpioen een plekje in de finale te bemachtigen:

- Ridder zingt What About Us van P!nk en Run van Leona Lewis

- Schorpioen zingt Soon We’ll Be Found van Sia en Woman Like Me van Little Mix

- Miss Poes zingt Ella Elle L’a van Kate Ryan en Angels Like You van Miley Cyrus

- Konijn zingt Little Bit Of Love van Tom Grennan en Dynamite van Taio Cruz

'The Masked Singer', vrijdag 11 maart om 20.35 uur bij VTM.