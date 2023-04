Intriges tot op de valreep: Gino & Dorien sluiten een pact tegen Jef in 'Bestemming X'

Jef, Dorien of Gino. Wie tijdens de finale van 'Bestemming X' als eerste de geheime locatie van Kevin Janssens vindt, wint het spel en neemt 50.000 euro mee naar huis.

Maar in de finale is er slechts plaats voor twee kandidaten. En die plaatsen zijn felbegeerd. Tijdens de halve finale, deze avond bij VTM, wordt dus bikkelhard en op het allerscherpst van de snee gespeeld. Dorien en Gino zien een ijzersterke Jef als dé geduchte en te vrezen tegenstander. Ze sluiten een geheim pact en vormen een front tegen Jef. Slagen ze er zo in hem buitenspel te zetten en hun plaatsen in de finale te verzekeren?

'Bestemming X', maandag 10 april om 20.35 uur bij VTM.