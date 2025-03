Imke Courtois bij La Voix du Sang van René Magritte in 'Een Nacht in het Museum'

Tijdens deze laatste nacht in het museum bivakkeert Thomas Vanderveken met voetbalanaliste Imke Courtois bij La Voix du Sang (De Stem van het Bloed). Het beeld van een sprookjesachtige boom in een mistig nachtlandschap is een laat werk van de Belgische surrealist René Magritte.

Bij haar aankomst in het Magritte Museum loopt Imke niet over van enthousiasme: ‘Surrealisme is niet iets waar ik spontaan naartoe ga. Omdat ik het nog niet heb begrepen.’ Toch valt het werk dat Thomas voor haar uitkoos meteen in de smaak: ‘Dit is wel boeiend. Ik had weer zoiets blauw met witte wolkjes -met alle respect- verwacht. Als ik twee dingen leuk vind aan een schilderij is het het geometrisch abstracte of als ik er een symboliek in kan vinden. En dat heb ik wel met een boom.’

Ter voorbereiding van de nacht ging Thomas op zoek naar de symboliek en diepere betekenis van Magrittes mysterieuze boom met deurtjes in de stam. Een concrete inspiratiebron vond Thomas in Oxford University. Daar doceerde medio 19e eeuw éne Charles Dodgson, beter bekend onder zijn nom de plume Lewis Carroll. De dochter van een bevriend decaan inspireerde hem tot zijn wereldberoemde verhaal Alice in Wonderland. Magritte en de andere surrealisten lieten zich op hun beurt graag inspireren door Carrolls wonderlijke wereld. Kunsthistoricus Yuval Etgar: ‘La Voix du Sang is gebaseerd op een prachtige passage in hoofdstuk zeven. Op het feest van de Gekke Hoedenmaker ontdekt Alice een mysterieuze deur in een boom die naar een verborgen plek leidt. De idee van een deur in een boom te openen en iets verbazingwekkends te ontdekken, neemt Magritte letterlijk over in La Voix du Sang en een reeks andere schilderijen met datzelfde thema.‘

Thomas trok ook naar het casino in Knokke. Naast roulettes en gokautomaten vind je daar Het Betoverde Rijk, een 72 meter lange muurschildering van Magritte. De gigantische fresco is een best of van zijn favoriete thema’s en steeds weerkerende symbolen. Magritte hield van herhaling, niet uit gemakzucht, maar vanuit een streven naar het creëren van mysterie. Kunstexperte Virginie Devillez: ‘Door dezelfde objecten steeds weer in een andere context te gebruiken, zet Magritte ons aan het denken over de wereld om ons heen. Als hij een tafel schildert met daarop een appel, is dat een gewoon stilleven, maar als hij een appel schildert met daarbovenop een tafel, wordt het een mysterieus beeld.’ ​

​Thomas dook ook in de biografie van de surrealistische meester. De kunstenaar die lak had aan een arty farty imago en zich liever als het burgermannetje met bolhoed profileerde. De schilder die zichzelf geen schilder vond, maar een beeldenbedenker. De man die hield van absurde humor en olijke avonden onder vrienden, maar die ook een donkere kant had. Imke ontdekt welk persoonlijk drama er schuilgaat achter de vrolijke façade van de grootmeester. ​

Met o.a. Imke Courtois (nachtgast), Herr Seele (kunstenaar), Xavier Canonne (kunsthistoricus), Yuval Etgar (kunsthistoricus), ​ Francisca Vandepitte (curator Magritte Museum), Virginie Devillez (kunstexperte), Jacques Roisin (auteur).

'Een Nacht in het Museum', dinsdag 4 maart om 21.20 uur op VRT Canvas.