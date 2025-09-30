'Ik vertrouw je voor geen haar!': Karen Damen en zoon Sky in 'Code van Coppens'

Sirenes, ontsnappingsplannen en een moeder-zoon duo dat elkaar door dik en dun steunt. Of toch niet...? In de nieuwe aflevering van 'Code van Coppens' worden Karen Damen & haar zoon Sky Van der Wee en Roel Vanderstukken & Jasmijn Van Hoof voortvluchtige bankrovers.

Na een mislukte overval belanden ze in het ziekenhuis en moeten ze ontsnappen naar de Malediven voordat de politie hen te pakken krijgt. 'Sky is mijn beste vriend. We vertellen elkaar zo goed als alles', vertelt Karen vol vertrouwen. ​ Maar dat vertrouwen verdampt razendsnel wanneer Sky met een elektrische zaag de gips rond haar arm moet doorsnijden. 'Sky, ik vertrouw je voor geen haar! Ik ga het zelf doen', roept ze uit.

Ondertussen krijgen Roel en Jasmijn hun eigen portie ellende te verwerken. Jasmijn moet graven naar een sleutel in de meest onsmakelijke plekken. 'Ik ben hier zo niet klaar voor', lacht ze. 'We waren echt kiekens zonder kop.' Krijgen de duo's hun verdiende vrijheid, of eindigt hun ontsnappingspoging in een levenslange gevangenisstraf?

'Code van Coppens', woensdag 1 oktober om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.