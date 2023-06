Huizen verkopen in stijl? Makelaar Arthur waagt zich aan hippe promofilmpjes in 'Miljoenenhuizen'

Foto: VTM - © DPG Media 2023

Wie luxepanden wil verkopen, moet er blijkbaar wel wat voor over hebben. Dat bewijst vastgoedmakelaar Arthur Rodenburg in een nieuwe aflevering van 'Miljoenenhuizen'. De Nederlandse Arthur begeeft zich steeds meer in een rol als acteur.