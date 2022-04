Hoe klinkt Christoff's hit 'Sweet Caroline' in 'I Can See Your Voice'?

In 'I Can See Your Voice' draait alles zaterdag om die ene vraag: kan je aan iemand zien of die goed kan zingen of niet? Jonas Van Geel daagt deze week Christel en Evi uit, twee nichtjes en grote idolen van gastvedette Christoff, de schlagerkoning van Vlaanderen.

Jonas wil weten of panellid Kamal Kharmach van schlagers houdt. 'Neen, ik ben meer fan van bakkers. Van éclairs en zo', klinkt het. Naast hem geven Vincent Fierens, Ingeborg Sergeant en Kürt Rogiers mee advies aan de kandidaten.



Volgende 7 performers wagen hun kans: de autoverkoper, de keukenprinses, de ballerina, de Brusselse ket, de rising star, de rock ‘n roll mama en de spring-in-’t-veld. Bij de playback ronde maakt Vincent bij één van de performers een belofte: 'Als het waar is en ze kan zingen, mag ze naar Qmusic komen om haar nummer te zingen.' Daar gaat Kürt niet mee akkoord: 'Ha, neen, ik vind dat als het níet waar is, ze óók naar je show moet komen!' Conclusie: er gaat sowieso een performer naar de radiostudio, een echte of een valse… Na de laatste eliminatieronde zingt de performer samen met Christoff 'Sweet Caroline'. Klinkt het duet letterlijk als muziek in de oren? Dan hebben Christel en Evi goed gegokt en winnen ze 2.500 euro. Zo niet, dan gaat het bedrag naar de valse zanger(es) die iedereen misleidde. 'I Can See Your Voice', zaterdag 2 april om 20.25 uur bij VTM en ook op VTM GO.