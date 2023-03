Hoe gegeerd is het ondeugend beeldje van Natalia en Axel Daeseleire in 'Eenmaal Andermaal'?

Een nieuwe antiekstrijd, een nieuwe locatie en uiteraard twee nieuwe duo's. In 'Eenmaal Andermaal' trekken de competitieve tweetallen deze week naar de oudste stad van België en dé internationale hotspot voor antiek: Tongeren.

Axel Daeseleire kan rekenen op het enthousiasme van showbeest Natalia en creatief directeur van VTM, Davy Parmentier, mag mee op jacht met Jacques Vermeire.

Natalia en Axel stoten op twee stenen beelden met een wel heel speciaal verhaal. De eigenaar wil ze enkel verkopen als koppel, maar dat ziet het duo niet zitten. 'Ik vind dat ze weinig met mekaar te maken hebben', verklaart Axel. 'Ze beelden nochtans hetzelfde uit. Had u dat nog niet gezien?', vraagt de eigenaar. Tot grote verbazing van Axel en Natalia wordt er in beide beelden oraal bevredigd. Dat hadden ze even niet zien aankomen…

Na enkele minuten valt Davy’s oog al op een schattige E.T., al kan het kostenplaatje tellen… Jacques is niet meteen overtuigd dus ze snuisteren verder. Even later tikt het duo een gouden fotokader op de kop voor slechts 20 euro. Om het commercieel wat aantrekkelijker te maken, willen ze er graag een oude foto insteken. Davy stelt een kiekje van de Britse Queen Elizabeth voor: 'Ik denk dat dat nu heel veel waard gaat zijn.'

'Eenmaal Andermaal', donderdag 2 maart om 20.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.