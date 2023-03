History Highlights voor maart

In maart pakt History Channel exclusief uit met U-Boat Wargamers, het verhaal van slimme jonge vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zeeslagen en oorlogsscenario's naspelen om de Duitse strategieën te ontrafelen en tactieken te ontwikkelen om de onderzeeboten te ontwikkelen.

Dit sluit aan met de missie van History Channel: geschiedenis vertellen vanuit nieuwe perspectieven.

'U-boat Wargamers'

vanaf 16 maart op donderdag om 20.30 uur

Tijdens de Tweede Wereldoorlog brengt de U-bootvloot van de nazi’s Groot-Brittannië op de rand van de hongerdood door hun koopvaardijschepen tot zinken te brengen. De dodelijke tactieken van Dönitz zijn raadselachtig. De Royal Navy moet een manier vinden om Dönitz te verslaan. Ze wenden zich tot de gepensioneerde Gilbert Roberts.

Zijn taak is duidelijk: de tactieken van Dönitz te ontcijferen en een manier vinden om de onderzeeboten tot zinken te brengen. Daarvoor heeft hij een team nodig, maar de marine kan geen mannen missen. Hij wordt gedwongen om samen te werken met een groep vrouwen van de Women’s Royal Navy Service (WRNS), in de volksmond bekend als de Wrens. Met een klein team van slimme jonge vrouwen, speelt Roberts zeeslagen en oorlogsscenario’s na op een linoleumvloer met behulp van krijt en houten modelschepen. Door zich in de hoofden van de Onderzeebootkapiteins te verplaatsen, ontcijferen Laidlaw en zijn U-Boat Wargamers de tactieken van Dönitz en draaien ze de rollen om, waarbij ze tactieken ontwikkelen om de onderzeeboten te vernietigen.

'Mountain Men'

vanaf 1 maart op woensdag om 21.25 uur

Er zijn mannen in Amerika die nog van het land moeten leven; ze moeten jagen om voor hun gezin te zorgen. Het zijn Mountain Men. Hun voortbestaan hangt af van het gebruik van eeuwenoude vaardigheden die gedurende honderden jaren zijn geperfectioneerd. Deze serie gaat over een verscheidenheid aan mannen, die leven in de Appalachia, de Rocky Mountains en Alaska. We zien hoe ze proberen om voldoende voedsel en geld bij elkaar te verzamelen om de koudste maanden van het jaar door te komen. Samen zijn ze Amerika’s echte Mountain Men.

Bermuda Triangle: Into Cursed Waters

gaat verder op maandag om 21.25 uur

De Bermudadriehoek is het meest beruchte stuk oceaan in de geschiedenis en roept angst en eindeloze fascinatie op. Deze wateren, die worden begrensd door Florida, Bermuda en Puerto Rico, hebben talloze schepen, vliegtuigen en hun bemanningen opgeslokt, waarvan sommigen spoorloos zijn verdwenen.

In 1945 verdwenen in dezelfde nacht vijf vliegtuigen van de Amerikaanse marine, net als het vliegtuig dat erop uit was gestuurd om ze te vinden. Er is nooit een wrak gevonden. Verslaggevers hebben verslagen gevonden van andere vermiste vliegtuigen en schepen, en verhalen over vreemde verschijnselen die dateren ten tijde van de reizen van Columbus. In 'Bermuda Triangle: Into Cursed Waters' onderzoekt een eliteteam de Bermudadriehoek met behulp van een geheim wapen: een kaart, waar tientallen jaren aan is gewerkt, waarop de locatie van niet-geïdentificeerde onderzeese wrakken en abnormaliteiten worden weergegeven.