History highlights voor juli

Juli heeft weer heel wat mysteries en avontuur voor jou in petto. Ga mee op pad met Laurence Fishburn en ga op zoek naar mogelijke verklaringen voor enkele van 's werelds meest verbazingwekkende gebeurtenissen. Houd je meer van biedingen en bekvechten? Dan is Storage Wars zeker iets voor jou. Ontdek je liever wat het leven na de dood te bieden heeft? Dat kom je te weten in 'Mysteries Of The Ancient Dead'.

'Hystory’s Greatest Mysteries met Laurence Fishburn'

Nieuw en exclusief vanaf 10 juli op maandag om 21.25 uur

'History’s Greatest Mysteries' belicht de voornaamste theorieën over de meest raadselachtige onopgeloste mysteries. In elke aflevering, gepresenteerd door Academy Award® genomineerde en Emmy Award® winnaar Laurence Fishburne, wordt een van deze raadsels behandeld met bijdragen van top historici, auteurs, wetenschappers en onderzoekers. Van onopgeloste misdaden tot verloren schatten en de verdwijning van beroemde figuren, 'History’s Greatest Mysteries' zoekt naar mogelijke verklaringen voor enkele van’s werelds meest verbazingwekkende gebeurtenissen. 'Storage Wars'

Vanaf 21 juli op vrijdag om 20.30 uur

'Storage Wars' keert terug voor een nieuw seizoen van biedingen en bekvechten. Onze veilingmeesters leiden potentiële kopers van opslagbox naar opslagbox vol verrassingen en humor. De serie biedt een kijkje in de opwindende wereld van opslagveilingen. Waar kopers de opslagruimtes bezoeken, bereid om alles te riskeren, om te bieden op de inhoud van boxen en als ze geluk hebben, iets waardevols vinden in plaats van alleen rotzooi! 'Mysteries Of The Ancient Dead'

Vanaf 25 juli op dinsdag om 21u.25 uur Wat is er na de dood? Deze vraag houdt ons al bezig sinds het begin van de mensheid. En heeft geleid tot vreemde ceremonies, bizarre praktijken en complexe religieuze overtuigingen. We onderzoeken begrafenissen, grafresten en overblijfselen van eeuwenoude doodsrituelen, om nieuw licht te werpen op de geheimen van oude beschavingen. Wat kunnen we leren van onze lang vervlogen voorouders aan de hand van de sporen die ze voor ons achterlieten over hun relatie met de dood en het grote hiernamaals?