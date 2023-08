Historisch moment in 'Met Vier In Bed'!

Een historisch moment in 'Met Vier In Bed'. Dinsdag werd voor het allereerst in de geschiedenis van het VTM-programma de hoogst mogelijke score aan een B&B uitgedeeld. De eer is weggelegd voor B&B BBruT in Dudzele, gerund door het goedlachse koppel David & Saskia.

Zij ruilden enkele jaren geleden Mechelen in voor de kust om een 200 jaar oude erfgoedboerderij om te toveren tot een adembenemende en karaktervolle B&B. Het koppel had voordien geen greintje horeca-ervaring, maar hield er altijd al van om mensen in de watten te leggen.

Hun passage in 'Met Vier In Bed' bewijst dat ze dat uitzonderlijk goed doen. De drie andere deelnemende duo’s bleken na hun verblijf in B&B BBruT diep onder de indruk en deelden maar liefst 90 bedjes uit: de maximumscore, die nog nooit eerder behaald werd. Zowel voor de kamer, het ontbijt, de hygiëne, de activiteit, de gastvrijheid en de troeven kreeg B&B BBruT van alle andere duo’s 5 bedjes. 'Wauw, nu ben ik helemaal sprakeloos. Nog eens vijf bedjes. Dat doet wel iets met een mens. Mogen we dat inkaderen?', klinkt het bij een geëmotioneerde Saskia & David.