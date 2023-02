Highlights maart 2023 Streamz en Streamz+

Na het succes van het aangrijpende en schokkende gezinsdrama 'Familie' in het theater, is er nu ook een versie voor op het witte doek.

In 2007 stapte het vierkoppige gezin Demeester in Calais uit het leven zonder aanwijsbare reden. Op de afscheidsbrief schreven ze: 'We hebben het verkloot, sorry.' Na Five Easy Pieces en La Reprise verweeft regisseur en NTGent-directeur Milo Rau opnieuw feiten en fictie met 'Familie'. In volle coronacrisis draaide Milo Rau in de schouwburg van NTGent een bioscoopversie van de voorstelling. Het Gezin Demeester wordt opnieuw vertolkt door het succesvolle acteurskoppel An Miller en Filip Peeters én hun twee tienerdochters Leonce en Louisa.

'Familie'

​Vanaf 1 maart op Streamz

'Erhan Demirci - Doe Rustig'

​Vanaf 1 maart op Streamz

Druk, druk, druk... Het standaardantwoord als je iemand vraagt hoe het gaat. Maar doen we dit ons zelf niet aan door én carrière te willen maken, 3 hobby’s te hebben, aan zelfontplooiing te doen en een gezin te runnen. Neem even wat gas terug en geniet van een uur quality-time door naar deze voorstelling te kijken.

'Perry Mason' (seizoen 2)

​Vanaf 7 maart wekelijks op Streamz

Maanden nadat de Dodson-zaak is afgerond, wordt de telg van een machtige oliefamilie op brute wijze vermoord. Wanneer de officier van justitie naar de Hoovervilles van de stad gaat om de meest voor de hand liggende verdachten op te sporen, bevinden Perry, Della en Paul zich in het middelpunt van een zaak die verreikende samenzweringen aan het licht zal brengen en hen zal dwingen rekening te houden met wat het werkelijk betekent om schuldig te zijn.

'Rain Dogs'

​Vanaf 8 maart op Streamz

Van de briljante nieuwe stem van Cash Carraway, komt 'Rain Dogs'. Een onconventioneel liefdeverhaal tussen een alleenstaande moeder, haar 10 jaar oude dochter, en een bevoorrechte man. In de duistere komedie spelen Daisy May Cooper ('This Country'), Jack Farthing ('Spencer'), Ronke Adekoluejo ('Doctor Who'), Adrian Edmondson ('EastEnders') en Fleur Tashjian in haar debuutrol een dysfunctionele familie aan de rand van de samenleving die het rechte pad probeert te bewandelen in een scheefgetrokken wereld.

'H4Z4RD'

​Vanaf 20 maart op Streamz

Noah Hazard (Dimitri 'Vegas' Thivaios) kan zich geen leven voorstellen zonder zijn gouden sportwagen, compleet met gepersonaliseerde nummerplaten. Voor zijn dochtertje Zita ​ functioneert de auto als een knusse koets; voor zijn vriendin Lea (Jennifer Heylen), als een handige taxi; en voor zijn louche neef Carlos (Jeroen Perceval), vers uit de gevangenis, als een pijlsnelle vluchtwagen. Wanneer een klus via Carlos echter compleet uit de hand loopt, is het aan Noah om te vermijden dat zijn geliefde Lexus tevens zijn lijkkist wordt…

De film, in een regie van Jonas Govaerts ('Welp'), werd eerder dit jaar voor maar liefst 7 Ensors genomineerd en ook in het buitenland valt de film op. Zo werd 'H4Z4RD' op het Spaanse filmfestival van Sitges bekroond tot beste thriller en actiefilm en kreeg de film de 'Audience Choice Award for Best Action Feature' op het Toronto After Dark Film Festival.

'True Crime Belgium: Rijk, Dood en Opgelicht'

​Vanaf 22 maart op Streamz

Acht jaar lang zoeken speurders naar de vermiste Jean Hyde (71). Oplichter Christian Fobe (39) is hoofdverdachte nummer één voor de moord op Jean aan wie Fobe veel centen terug belooft via zijn vernuftige maar bedriegelijke software om de beurskoers te voorspellen . Op 27 november 2004, anderhalve maand na de verdwijning van Jean Hyde, schiet Fobe, André (42) dood in de tuin van zijn hoeve in Merkem. Hier wordt ook Jean na talloze graafacties uiteindelijk gevonden. ​ Blijkt dat beide heren hun geld terugvroegen van Fobe, wat hen fataal werd. In 2007 krijgt Christian Fobe levenslang voor de moord op André. Pas tien jaar later kan Fobe ‘eenvoudig schuldig verklaard’ worden voor de moord op Jean Hyde. In België kan je namelijk slechts 1 X tot levenslang veroordeeld worden.

'Succession' (seizoen 4)

​Vanaf 27 maart wekelijks op Streamz

De verkoop van mediaconglomeraat Waystar Royco aan tech-visionair Lukas Matsson (Alexander Skarsgard) komt steeds dichterbij. Het vooruitzicht van deze seismische verkoop veroorzaakt existentiële angst en familiale verdeeldheid onder de Roys terwijl ze anticiperen op hoe hun leven eruit zal zien als de deal eenmaal is afgerond. Er ontstaat een machtsstrijd terwijl het gezin een toekomst afweegt waarin hun culturele en politieke gewicht ernstig wordt ingeperkt.

'China's Salesman'

​Vanaf 1 maart op Streamz+

Een Chinese zakenman staat tijdens een belangrijke Afrikaanse telecom-deal oog in oog met zijn corrupte concurrent. Lokaal stamhoofd Kabbah (Mike Tyson) en huurmoordenaar Lauder (Steven Seagal) worden door de twee partijen tegenover elkaar gezet in een één-op-één gevecht terwijl de volledige regio op het randje van een burgeroorlog balanceert.

'Holy Spider'

​Vanaf 8 maart op Streamz+

'Holy Spider' is zowel een thriller waarin een seriemoordenaar op de hielen wordt gezeten als een genadeloze doorlichting van Iran, het geboorteland van prijswinnend regisseur Ali Abassi (Gräns). Abassi weet op overtuigende wijze een spannend drama te combineren met inzicht in de Iraanse samenleving en de positie van vrouwen. Actrice Zar Amir Ebrahimi werd op het Filmfestival van Cannes onderscheiden als Beste Actrice.

'Bullet Train'

​Vanaf 31 maart op Streamz+

In 'Bullet Train' zien we Ladybug (Brad Pitt), een onfortuinlijke huurmoordenaar die vastbesloten is zijn werk voortaan vreedzaam te verrichten nadat zijn klussen iets te vaak zijn ontspoord. Maar het lot lijkt Ladybug niet gunstig gezind, want aan boord van de snelste trein op aarde stevent hij in zijn nieuwe missie af op een confrontatie met dodelijke huurmoordenaars van over de hele wereld die stuk voor stuk verwante, maar tegenstrijdige doelen hebben... en moet hij het voor elkaar zien te krijgen om van de trein af te komen.

'Bodies Bodies Bodies'

​Vanaf 31 maart op Streamz+

Wanneer een groep rijke twintigers in een afgelegen landhuis aankomt voor een feest tijdens een orkaan, loopt een spel enorm uit de hand. Ze moeten op zoek naar een moordenaar maar doen dit op hun eigen, sarcastische manier. Wie zijn nepvrienden en wie kunnen ze echt vertrouwen? In een regie van de Nederlandse actrice Halina Reijn ('Red Light') met in de hoofdrollen Myhala Herrold ('Industry') en Pete Davidson ('The King of Staten Island)'.

'Where The Crawdads Sing'

​Vanaf 31 maart op Streamz+

'Where the Crawdads Sing' vertelt het verhaal van Kya die als kind in de steek wordt gelaten en zichzelf moet zien te redden in het gevaarlijke moerasgebied van North Carolina. Door de geruchten over het ‘moerasmeisje’ die jarenlang rondgaan in Barkley Cove raakt de slimme en veerkrachtige Kya steeds meer geïsoleerd. Als ze in contact komt met twee jonge mannen uit het dorp gaat er een nieuwe wereld voor haar open. Maar als één van die twee dood gevonden wordt, wordt Kya meteen aangewezen als hoofdverdachte...