Hiervoor kan je in april op Pickx+ terecht

De Zweeds-Deense misdaadserie 'The Bridge' staat wereldwijd bekend als een van de strafste crimiseries ooit. Een perfecte reeks dus om te lanceren op de gloednieuwe zender Pickx Crime.

'The Bridge'
Vanaf 4 april omstreeks 21.30 uur op Pickx Crime


Seizoen 1 van 'The Bridge' begint met de vondst van een doormidden gezaagd lichaam op de beroemde Sontbrug tussen Zweden en Denemarken. De Deense politie-inspecteur Martin Rohde moet samenwerken met Saga Norén, een Zweedse collega met het syndroom van Asperger. Wat eerst lijkt op een eenvoudige moordzaak groeit al snel uit tot een duister en zorgvuldig gepland mysterie. De reeks viel zowel nationaal als internationaal in de prijzen.

.doc - 'To Dye For'
14 april omstreeks 21.45 uur op Pickx+

'To Dye For' is een onthullende documentaire over kleurstoffen en de invloed daarvan op kinderen. Brandon en Whitney Cawood ontdekken dat hun kind een overgevoeligheid voor synthetische kleurstoffen ontwikkelde. Ze besluiten dit te documenteren en duiken als beginnende filmmakers in de wereld van synthetische kleurstoffen. De Cawoods reizen de wereld rond om met experts te praten over dit onderwerp en ontdekken al snel dat hun kind geen alleenstaand geval is. In hun documentaire tonen ze de verschillende verhalen en verrassende ontdekkingen die boven water komen tijdens hun onderzoek. De gevolgen van het gebruik van de synthetische stoffen blijken een wereldwijd probleem te zijn.

'Malpractice' - seizoen 2
Vanaf 29 april omstreeks 21.45 uur op Pickx+

Het tweede seizoen van 'Malpractice' geeft opnieuw een unieke blik in de risicovolle wereld van de Britse gezondheidszorg. Het verhaal gaat dit keer over dokter James Ford, een psychiater in opleiding in een ziekenhuis in North Yorkshire. Hij komt onder vuur te liggen na een tragisch incident bij een medische controle en komt zo terecht in een donker verhaal over corruptie in het ziekenhuis. Deze medische thriller is pure fictie, maar zeer realistisch: Malpractice werd geschreven door voormalig psychiater Grace Ofori-Attah.

'Clown in a Cornfield'
16 april omstreeks 20.00 uur op Pickx+

Films die 'clown' in de titel hebben, kunnen twee richtingen op gaan. Ofwel is het een komische film met een grote, glimlachende kindervriend in de hoofdrol. Ofwel heeft de clown een gruwelijke grijns en maakt hij bloeddorstige plannen. 'Clown in a Cornfield' hoort tot die tweede categorie en is een typisch Amerikaanse slasherfilm. Frendo de Clown is de mascotte van de Baypen maïsfabriek in Kettle Springs. Het verhaal begint in 1991, waarbij twee tieners gruwelijk vermoord worden in het maïsveld naast de fabriek. De moordenaar wordt niet gevat. Fast forward naar 2025: Kettle Springs kent niet meer de glorie van vroeger nadat de Baypenfabriek afbrandde. Een tiener en haar vader verhuizen naar het kleine stadje om aan een nieuw verhaal te beginnen. Maar het lijkt al snel dat Frendo maar al te graag deel wil uitmaken van dat verhaal... 

'Jesus Christ Superstar Live in Concert'
5 april omstreeks 20.30 uur op Pickx+

Pasen wordt ook gevierd op Pickx+ en wel met een zeer toepasselijke show. 'Jesus Christ Superstar' is een baanbrekende rockopera die gekend staat om zijn krachtige muziek. Iconische nummers als 'I Don't Know How to Love Him', 'Gethsemane' en 'Superstar' combineren rock-, gospel- en soulinvloeden. Een originele manier om het verhaal van de laatste dagen van het leven van Jezus Christus te vertellen - door de ogen van Judas - in musicalvorm. In de cast van deze Live in Concert: o.a. John Legend als Jezus, Sara Bareilles als Maria Magdalena en Alice Cooper als koning Herodes.

'The Beekeeper'
23 april omstreeks 20.00 uur op Pickx+

Als Jason Statham mee op de affiche staat, dan weet je dat 'The Beekeeper' geen documentaire is over honingbijen. Statham kruipt in de rol van een gepensioneerde staatsagent die deel uitmaakt van een geheime organisatie, the beekeepers. Als hij een politieke samenzwering ontdekt op het hoogste niveau, gooit hij alles in de strijd om dit te tegen te gaan. Statham neemt het op tegen o.a. Josh Hutcherson (Peeta uit 'The Hunger Games') en Jeremy Irons ('House of Gucci', 'Red Sparrow').


'Boomer' (VRT 1)

Jan merkt dat Roos ineens anders is: vrolijk, lief voor haar broer en opvallend zelfverzekerd. JP en Julie maken zich ook zorgen, en Jan raakt steeds meer in de war. Wat zit er echt achter haar plotselinge verandering, en hoe moet hij omgaan met alles wat hij ontdekt?

'Boomer', om 20.50 uur op VRT 1.

