'Het Verhaal van Vlaanderen' zondag over De Groote Oorlog

Een conflict als Wereldoorlog I, dat had de wereld nog nooit gezien. De meest vernietigende oorlog ooit, met dood en vernietiging op grote schaal.

In België werd die oorlog uitgevochten in loopgraven achter de IJzer. Een natte, grauwe plek waar de Belgen vier jaar vast zaten. Het tekent een generatie en zet van alles in gang. Wereldoorlog 1 zindert nog jaren na - eigenlijk zijn de gevolgen tot nu voelbaar.

