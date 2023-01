Het is zover: de biowinkel wordt feestelijk geopend in 'Out of Office'

In de voorlaatste aflevering van 'Out Of Office' valt gastheer Bruno Vanden Broecke meteen met de deur in huis. 'Het wordt een speciale aflevering vandaag"' kondigt hij aan.

'De winkel waar we het voorbije halfjaar zo hard aan gewerkt hebben gaat open.' Een belangrijke mijlpaal voor de groep die voor de nodige spanning en emoties zorgt. Want met de opening van de biowinkel komt ook het einde van het experiment in zicht. Tijd dus om keuzes te maken. Keren de deelnemers terug naar hun job of geven ze hun leven een andere richting? Irina en Dennie hakken als eerste knopen door.

Veldvolk. Zo heet de korte keten biowinkel waar de deelnemers van 'Out Of Office' zes maanden lang hun tanden hebben ingezet en die ze eigenhandig van nul hebben opgebouwd. Vanaf 5 januari kan het grote publiek er wekelijks van donderdag t.e.m. zaterdag terecht voor verse groenten, een boerenontbijt, een koffietje van René of de huisbereide soep van Kristi en Dominique Persoone. Vóór dat grote moment aanbreekt worden de laatste puntjes op de i gezet. De winkel krijgt een grondige poetsbeurt en Walter leert René hoe hij koffie maakt zoals een echte barista. Al staat die daar niet echt voor te springen…

En dan is het zover. Joël krijgt de eer op de hoevewinkel feestelijk te openen, in het bijzijn van heel wat familie en vrienden. Het slotstuk van een onvergetelijk halfjaar. Wat heeft dat allemaal teweeggebracht bij An, Walter, Margaux, Dennie en Irina? In de ‘stalbioscoop’ van de boerderij nodigt Bruno hen uit om voor het eerst de beelden te zien van hun traject. Het moment om te weten te komen hoe ze naar de toekomst kijken: keren ze terug naar wat ze vroeger deden of kiezen ze voor een andere droom? Dennie en Irina maken als eerste de balans op.

'Out of Office', maandag 2 januari om 20.35 uur bij VTM.