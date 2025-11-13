'Het is een werf, geen huis': Andy en Tine verhuizen naar hun 'droomwoning'

Het is D-Day in 'Andy en de Baksteen Belgen'. Loshangende kabels, onafgewerkte muren en geen warm water: na maanden van bouwellende en vertragingen is de nieuwe woning van Andy en Tine nog steeds ver verwijderd van een droomhuis.

Toch wil Andy koste wat kost verhuizen vóór het bouwverlof begint. Eén dag voor de geplande verhuis komt zijn vrouw Tine poolshoogte nemen. Is het huis wel klaar om er met de kinderen in te trekken?

'Andy en de Baksteen Belgen', donderdag 13 november om 21.45 uur bij VTM 2 en ook op VTM GO.