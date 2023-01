'Het Huis' met Sam Bettens: 'De wereld was donker en plots stak iemand het licht aan'

Sam Bettens, zanger, vader en Amerikaan, is de vijfde gast van Eric Goens in 'Het Huis'. Een openhartige Sam gaat 24 uur lang geen enkel thema uit de weg.

'De eerste US citizen in de geschiedenis van 'Het Huis'', begroet Eric Sam aan zijn ouderlijk huis. Sam is al meer dan tien jaar genaturaliseerd en is dus naast Belg ook officieel Amerikaan. 'Moeten wij dan morgenvroeg de vlag groeten?', lacht Eric. Van opnieuw naar België verhuizen is geen sprake, zeker niet nu Sam zichzelf sinds kort 'Grandpa Sam' mag noemen.

Op de tonen van 'Like the way I do' van Melissa Etheridge wandelt Sam 'Het Huis' binnen. Op 17-jarige leeftijd zong Sam dat lied op een free podium met vrienden. Een cassette met de opname belandde bij zanger Rocco Granata, die er lyrisch over was. 'Dat is het begin geweest van: misschien moet ik wel zingen', zegt Sam. Tot Sams grote verbazing heeft Eric de cassette van dat allereerste optreden.

Gelukkige huismoeder

Meteen erna schiet Sams carrière als een raket de lucht in. K's Choice verkoopt maar liefst een miljoen albums in de Verenigde Staten. Toch is Sam lange tijd niet echt gelukkig. 'Je voelt dat dan, maar je denkt, dat zal mijn artistieke kant zijn. Hebben niet alle artiesten dat, zo een melancholische kant?' Het duurt jaren vooraleer Sam zichzelf kan zijn. Pas op zijn 28ste wordt hij voor het eerst verliefd op een vrouw. En pas op zijn 46ste ondergaat hij zijn transitie en past zijn uiterlijk eindelijk bij zijn innerlijk.

In 'Het Huis' is het de gewoonte dat er heel veel wordt teruggegrepen naar jeugdfoto’s, maar voor Sam is dat geen makkelijke opgave. 'Ik voel dat het alsmaar lastiger wordt om naar foto’s te kijken, zeker diegene waar ik vrouwelijk op sta', vertelt Sam. 'Maar ik omarm het ook. Het is tenslotte 46 jaar van mijn leven geweest.' En toch wilde Sam als kind zoals zijn moeder worden: een gelukkige huismoeder. 'Dat is niet gelukt. Ik ben wel gelukkig, maar geen huisvrouw', lacht hij.

​In de fotokamer vertelt hij over zijn rebelse jeugd. Als twaalfjarige begon hij te roken en als dertienjarige sloop hij ’s nachts uit zijn raam om te gaan feesten. 'Tegen de tijd dat ik dan eindelijk echt mocht uitgaan, had ik zo iets van: dat heb ik in mijn jeugd al gehad.'

Licht

Aan tafel vertelt Sam openhartig over hoe het was om als trans man met een vrouw en twee geadopteerde kinderen in Tennessee te wonen. 'Je hebt conservatieve holen in Amerika, en dan heb je Johnson City, Tennessee', zegt Eric over de plaats waar Sam en zijn gezin jarenlang woonden. 'Wij waren ook altijd de raarste mensen daar', zegt Sam. 'Ik durfde nooit met mijn vrouw hand in hand over straat te lopen. Je voelt aan dat dat niet oké is.'

In de kinderkamer fonkelen Sams ogen wanneer een foto van zijn echtgenote Stef de revue passeert. Toen de twee elkaar leren kennen, waren ze beiden al getrouwd. Maar op een week tijd werden ze onafscheidelijk. 'Toen ik verliefd werd op Stef, ging het licht ineens aan. Heel de wereld was donker en plots stak iemand het licht aan.' De liefde die Sam voor Stef uitstraalt, is aandoenlijk.

Hoe moeilijk en hartverscheurend kan een adoptieprocedure zijn? Hoe gingen Sams ouders om met zijn coming-out en met zijn transitie? En hoe kijkt Sam terug op de 46 jaren waarin hij fysiek als vrouw door het leven ging? ​ Een inspirerende Sam neemt geen blad voor de mond en vertelt zijn verhaal in 'Het Huis'.

