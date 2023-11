'Het Huis' met Mathias Vergels: 'Ik ben een verslaafde die niet gebruikt'

Mathias Vergels brengt een van de moedigste en diepst snijdende getuigenissen ooit in 'Het Huis'. Als derde gast van Eric Goens dit seizoen legt hij voor het eerst zijn ziel bloot.

De acteur-muzikant is eindeloos veel meer dan Lowieke uit 'Thuis'.

Eric haalt Mathias op in zijn ouderlijk huis in Sint-Genesius- Rode. 'Vroeger was dit de bakkerij van mijn ouders. Die was aan het verloederen. We hebben dat gerenoveerd en nu is het onze bed & breakfast geworden. De bakkerij heeft dus een tweede leven gekregen', vertelt de fiere bakkerszoon.

Zero Grace

Bij aankomst in 'Het Huis' wordt Mathias meteen verrast door Eric in de tv-kamer. Mathias krijgt een repetitie van Zero Grace, zijn eerste muziekband, te zien. Hij krimpt in elkaar van schaamte, maar blikt toch gelukkig terug op de beelden. De vier bandleden maken namelijk deel uit van 'De Zes', Mathias' vriendengroep op wie hij altijd kan rekenen.

Mathias kende een woelig leven. Op zijn huwelijk werden zijn vrienden dan ook uitdrukkelijk bedankt door zijn mama. 'Omdat zij mij er hebben doorgeloodst, zij hebben mij gered. Zonder die vijf vrienden zat ik hier nu niet. Zij waren de enigen met wie ik echt kon praten', vertelt hij.

Bipolair

Mathias trekt dezer dagen langs culturele centra met zijn muziekvoorstelling 'Het komt voor in de beste families', maar treedt ook op in psychiatrische voorzieningen. 'Het voorlaatste optreden van de tournée vindt plaats in de voorziening waar ik verzorgd ben', verklapt Mathias tijdens het middagmaal.

Op jonge leeftijd is er bij Mathias namelijk bipolariteit vastgesteld. Die extreme hoogtes en laagtes, in combinatie met zijn druggebruik, zorgden ervoor dat Mathias meermaals uit het leven wou stappen. 'Ik wou er niet meer zijn. Het rare is dat dat een paar keer gebeurd is in periodes waarin ik me fantastisch voelde. Ik werd dan wakker in het ziekenhuis, vol tubes in mijn lijf. Ik was kwaad dat het weer niet gelukt was.'

Drugs

In de kinderkamer gaat Mathias dieper in op zijn jeugd. Hoewel hij op de jeugdfoto's onbezorgd lijkt, ging Mathias ook toen door een zware periode. 'Ik zie me lachen op die foto's, maar ik ging echt kapot vanbinnen. Er hing constant een donkere wolk boven mij. Ik was ook gewoon een rotzak die aan alles schijt had.'

Mathias wordt drie keer weggestuurd van school en belandt uiteindelijk op internaat in de Kunsthumaniora in Lier, ver weg van thuis. Daar proeft hij van de vrijheid en loopt het volledig mis. 'Ik stak daar dingen uit, terwijl ze thuis van niets wisten. En dan beland je op plekken waar je niet moet hangen. Tot in kraakpanden toe. Daar leerde ik ook drugs gebruiken. Vanaf de eerste keer dat ik een joint rookte, was ik verslaafd', bekent Mathias. 'Ik was verslaafd aan het gevoel. Dat was gewoon een manier van ontsnappen voor mij. De stap naar het volgende heeft dan ook geen week geduurd. Ik gebruikte bijna alles.'

Mathias is nu al jaren clean en heeft geen schrik om te hervallen. Na de woelige jaren lijkt er eindelijk rust te komen in zijn leven. Zijn vrienden en familie, zijn zoontje Emile en zijn verloofde Lynn houden hem op het rechte pad. 'Ik weet dat die bipolariteit nog in me zit. Maar ik heb nu veel meer om voor te leven. Ik heb een fantastische madam gevonden en heb een geweldig kind. Ik had vroeger geen houvast en dat heb ik nu wel. En toch zal het altijd een strijd blijven. Ik ben een verslaafde die niet gebruikt', vertelt een zelfbewuste Mathias openhartig.

