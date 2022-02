Het beste van Britse misdaaddrama's dit voorjaar op BBC First

Begin de lente goed met een reeks meeslepende BBC First misdaaddrama's. Van het nieuwe spannende 'The Chelsea Detective' tot een gloednieuwe, luchtige moordmysterieserie, 'Sister Boniface Mysteries', een spin-off over een brommerrijdende non geschreven door de makers van het favoriete misdaaddrama 'Father Brown'.

Deze serie keert zelf ook terug voor het negende seizoen met nog meer bijzondere mysteries en een 100e aflevering special. Tot slot keren de vreemde speurneuzen Shakespeare and Hathaway uit Stratford-upon-Avon en Agatha Raisin, de grappigste en meest modieuze plattelandsdetective van Groot-Brittannië, terug voor hun vierde seizoen.

'The Chelsea Detective' is een nieuwe eigentijdse misdaadserie die zich afspeelt in het glamoureuze Chelsea in Londen, met Adrian Scarborough ('Killing Eve', 'Gavin & Stacey', 'The King's Speech', '1917)' in de hoofdrol. Hij speelt inspecteur Max Arnold die op een woonboot leeft en een reeks schokkende moorden oplost die je op het puntje van je stoel houden.

BBC First brengt een nieuwe, lichte misdaadserie 'Sister Boniface Mysteries', met in de hoofdrol een Vespa rijdende, misdaad oplossende katholieke non zuster Boniface, gespeeld door Lorna Watson, die voor het eerst te zien was in 'Father Brown'. Deze tiendelige misdaadserie speelt zich af op het Engelse platteland in de jaren ‘60. Je volgt de avonturen van zuster Boniface van het St Vincent's klooster terwijl ze in de vertederende wereld van Great Slaughter duikt en misdaden oplost. Of het nou modder, bloed, vlekken, haren of vezels zijn: als er bewijs is, zal Boniface het vinden.

Het wereldwijde succes 'Father Brown' keert terug voor het negende seizoen. Met een spannende special om de 100e aflevering van de serie te vieren, brengt Mark Williams ('Harry Potter', 'The Fast Show') een nieuwe reeks avonturen als de katholieke priester die een gave heeft voor het oplossen van mysteries in zijn Engelse dorp.

'Shakespeare and Hathaway' zijn terug voor een vierde seizoen, met nog meer grillige mysteries boordevol humor. Van verdachte geesten tot de broeierige wereld van de dames van lichte zeden, het is business as usual voor de met schulden beladen ex-politieman Frank Hathaway en zijn geloofwaardigere partner-in-crime, Luella Shakespeare.

Het eigenzinnige misdaaddrama 'Agatha Raisin' is terug met een meeslepend vierde seizoen. De Agatha Raisin Detective Agency blijft groeien en er zijn genoeg mysteries voor de heldin om op te lossen. Vastbesloten om haar tijd niet te verdoen aan haar knipperlichtrelatie met James, blijven Agatha en haar vrolijke groepje buitenbeentjes zaken oplossen.

'The Chelsea Detective' gaat in première op BBC First op vrijdag 4 maart om 22.00 uur

'The Chelsea Detective' is een eigentijdse misdaadserie gemaakt door Peter Fincham die zich afspeelt in het glamoureuze Chelsea in Londen met Adrian Scarborough in de hoofdrol als inspecteur Max Arnold. Hij mag er dan wel wonen, maar de bescheiden inspecteur staat ver af van de rijke elite van Chelsea. Door een recente scheiding, woont Max nu op een gehavende woonboot ver weg van de glamoureuze buren. Max en zijn partner DS Priya Shamsie lossen een reeks schokkende moorden op en brengen duistere werelden aan het licht die schuil gaan achter de gevels van Chelsea. Lijken duiken op op onwaarschijnlijke locaties, waaronder een Italiaans familierestaurant en een lokaal tuincentrum met verontrustende banden met voetbalvandalisme.

'Sister Boniface Mysteries' gaat in première op BBC First op dinsdag 22 maart om 21.00 uur

Een onbezorgde misdaadserie met in de hoofdrol 'Father Brown''s Vespa rijdende, misdaad oplossende katholieke non: zuster Boniface (Lorna Watson).

Het zijn de jaren zestig en het forensisch onderzoek van de politie is nog primitief. Gelukkig hebben de inwoners van Great Slaughter een geheim wapen: zuster Boniface. Als er bewijs te vinden is, zal Boniface het vinden, met een beetje hulp van de onstuimige Sam Gillespie en de verwaande Bermudan Felix Livingstone. Een lijk wordt gevonden in een dummy op de plaatselijke kermis; een tragedie treft een bezoekende TV-ploeg; en een gruwelijke ontdekking wordt gedaan in Edie's geliefde volkstuintje. Met haar doctoraat in de scheikunde, een verbazingwekkend IQ van 156, plus haar aanleg voor het vinden van aanwijzingen verborgen in het volle zicht, is ze een speurneus die weet let op de details, wat haar perfect maakt voor haar rol als officiële Wetenschappelijk Adviseur van de Politie.

'Father Brown' seizoen 9 gaat in première op BBC First op maandag 21 maart om 21.00 uur

De terugkeer van de favoriet van vele fans; 'Father Brown' brengt een heleboel tragedie op het Engelse platteland in het nieuwe en speciale negende seizoen.

In het negende seizoen, dat de mijlpaal van 100 afleveringen viert, wordt het slaperige Cotswoldse dorpje Kembleford opgeschrikt door laffe daden, zoals een moord op het plaatselijke vakantiekamp en op Lady Felicia’s beroemde, gemaskerde Nieuwjaarsbal. Wordt dit, met een moordenaar in hun midden, de laatste wals voor Father Brown? Ook gaat hij een race tegen de klok aan om een mysterieuze aanvaller te ontmaskeren voordat de verderfelijke nieuwkomer Lord Hawthorne hem voorgoed uit de parochie jaagt.

Naast Mark Williams ('Harry Potter', 'The Fast Show') als de favoriete katholieke priester, Father Brown, bevat de serie veel bekende gezichten die terugkeren naar hun geliefde rollen, zoals Sorcha Cusack, Jack Deam, Emer Kenny, John Burton, Alex Price, Nancy Carroll en John Light.

'Shakespeare and Hathaway' seizoen 4 gaat in première op BBC First op vrijdag 25 maart om 21.00 uur

De bijzondere speurneuzen uit Stratford-upon-Avon keren terug voor een nieuwe reeks komische gebeurtenissen. Het onwaarschijnlijke detective duo onderzoekt een broeinest van mysteries en intriges in het schaduwrijke Warwickshire. Van vermoedelijke geesten tot de spannende wereld van escorten, het is business as usual voor de met schulden beladen ex-politieman en zijn partner-in-crime. Ook een geniepig complot om Kerstmis te saborteren en de bittere rivaliteiten van het stijldansen komen dit seizoen aan bod. Lu (Jo Joyner) wordt lid van een dieetclub en komt in conflict met haar zus, terwijl Frank (Mark Benton) aan de verkeerde kant van de wet komt te staan en beschuldigd wordt van moord.

Frank en Lu worden vergezeld door hun favoriete undercover assistent Sebastian Brudenell (Patrick Walshe McBride) en de serie bevat gastoptredens van Tracy-Ann Oberman, Ruthie Henshaw, Danny John-Jules, Ekow Quartey, Craig Gazey, Jodie Prenger, Marion Bailey en Christopher Fairbank.

'Agatha Raisin' seizoen 4 gaat in première op BBC First op zondag 13 maart om 20.00 uur

Ashley Jenson ('After Life', 'Ugly Betty') keert terug als de grappigste, meest modieuze plattelands-speurneus van Groot-Brittannië in het vierde seizoen van het heerlijke misdaaddrama 'Agatha Raisin'. Er is geen tekort aan misdaden om op te lossen voor de Agatha Raisin Detective Agency. Agatha wordt onder andere zelf verdacht van een moorddadige strandvakantie, terwijl ze ook Wilkes (Jason Barnett, 'Bridgerton') helpt de waarheid te ontdekken achter een dodelijk dakongeluk en de mysterieuze dood onderzoekt van de aanstaande bruid van haar ex-verloofde.

In maart kan je de volgende series blijven kijken op BBC First:

- 'Traces' S2 elke woensdag om 21.00 uur tot 23 maart

- 'Granchester' S2 elke zondag om 21.00 uur tot 27 maart