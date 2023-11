Herbert uit 'Huis Gemaakt' overweldigt met verscheurende werktempo

Vanavond staan de koppels uit Hasselt met knikkende knieën voor juryleden Bart Appeltans, Cerina Marchetta en Béa Vandendael in 'Huis Gemaakt'. Zij moeten hun maquette verdedigen voor ook zij een paar containers mogen vullen.

Wanneer de breekwerken starten, belegt Herbert - die iets meer kaas heeft gegeten van klussen en verbouwen dan de anderen - meteen een eerste werfmeeting. Al blijkt stap één uiteindelijk toch gewoon alles in een container gooien. In een mum van tijd zit de eerste container vol, maar wanneer Herbert wil controleren of er chape onder de vloer ligt, stuiten ze op water… 'Kijk hoeveel water hier staat en hoe diep dit is. Klei is niet makkelijk weg te graven', vertelt Herbert. Hij schiet meteen uit de startblokken, maar zijn razende tempo is nauwelijks bij te benen voor de anderen. En dat zorgt voor de eerste strubbelingen in Hasselt...

'Huis Gemaakt', elke dinsdag en donderdag om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.