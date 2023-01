Herbeleef de Guldensporenslag in 'Het Verhaal van Vlaanderen'

Zonder twijfel is de Guldensporenslag de meest besproken veldslag uit de Vlaamse geschiedenis. Door de eeuwen heen vaak geromantiseerd, maar even goed geminimaliseerd.

Wat is er daar in Kortrijk nu eigenlijk precies gebeurd? Wie vocht er en waarom? Deze vierde aflevering brengt het verhaal van een veertiende-eeuws machtig en rijk Vlaanderen waar toch grote onrust heerst. En waar diezelfde macht en rijkdom tot een veldslag leidt, die volgens sommige historici tot de belangrijkste in de geschiedenis van het middeleeuwse Europa behoort.

'Het Verhaal van Vlaanderen', zondag 22 januari om 20.00 uur op Eén.