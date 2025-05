'Heftig': Jonas Van Geel en Jelle Cleymans zwieren Tarzan achterna in 'Jonas & Jelle: From Zero to Hero'

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2025

Schuilt er een Tarzan in Jelle Cleymans en Jonas Van Geel? In 'Jonas & Jelle: From Zero to Hero', vanavond bij VTM 2, stappen de twee boezemvrienden mijlenver uit hun comfortzone. Ze gaan op avontuur met de real life versies van iconische superhelden.

Hun missie? Zelf een tikkeltje heldhaftiger worden. Want laat ons eerlijk zijn… ​ Hoewel Jonas en Jelle graag de held uithangen op het podium, zijn ze dat in het echte leven allesbehalve.



In de hoop van een zero tot een hero te transformeren, reizen de twee pantoffelhelden naar Oeganda. Daar ontmoeten ze Léo Urban, de moderne Tarzan. Onder zijn gespierde vleugels trotseren ze de jungle. Maar hebben Jonas en Jelle genoeg lef en kracht om als échte helden tussen de hoogste Tarzan-bomen te zwieren?

Bekijk de preview uit de aflevering hier:







'Jonas & Jelle: From Zero to Hero', zondag 18 mei om 21.50 uur nieuw bij VTM 2 en ook op VTM GO.