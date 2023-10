Griezel mee met Streamz tijdens Halloween

Op Streamz en Streamz Premium+ kijk je tijdens Halloween de griezeligste (en grappigste) horror films en series. Ook de kids kunnen meegenieten. Een overzicht van alles wat je mag verwachten.

'The Purge', 'The Purge: Anarchy' & 'The Purge: Election Year'

Vanaf 26 oktober 2023 op Streamz

Amerika wordt geteisterd door misdaad en overvolle gevangenissen, daarom besluit de overheid om een jaarlijkse ‘Purge’ van 12 uur in te stellen. Tussen 19.00 uur en 07.00 uur is elke misdaad, zelfs moord, legaal. De politie is niet te bereiken en ziekenhuizen sluiten hun deuren. Het is één keer per jaar waarop de burgers hun gang kunnen gaan zonder gestraft te worden. Tijdens die nacht moet een familie beslissen wat ze doen wanneer een vreemdeling bij hen aanbelt voor hulp.

'Margaux'

Vanaf 26 oktober 2023 op Streamz Premium+

Een aantal laatstejaarsstudenten viert de resterende schooldagen in een geavanceerde woning. De kunstmatige intelligentie van het huis, genaamd Margaux, neemt daaropvolgend een dodelijke aanwezigheid aan. Het zorgeloze feestweekend verandert in een dystopische nachtmerrie wanneer de studenten beseffen dat Margaux van plan is haar huurders uit te schakelen, op welke manier dan ook. De tijd begint te dringen terwijl de jongeren wanhopig proberen te overleven in het slimme huis.

De studenten worden vertolkt door Madison Pettis ('Hannah Montana'), Vanessa Morgan ('Riverdale'), Jedidiah Goodacre ('Chilling Adventures of Sabrina), Phoebe Miu ('Riverdale'), Jordan Buhat ('Grown-ish') en Richard Harmon ('The 100').

'Scream' & 'Scream VI'

Vanaf 26 oktober 2023 op Streamz Premium+

Het is twintig jaar geleden dat het rustige stadje Woodsboro werd opgeschrikt door een aantal gewelddadige moorden. Inmiddels worden de bewoners opnieuw geteisterd door een moordenaar met een groep tieners als het doelwit. De vraag is wie er dit keer achter het Ghostface-masker schuilt en het stadje terroriseert.

Naast deze nieuwe releases in de 'Scream' saga, is ook de originele 'Scream' met Neve Campbell, Drew Barrymore en Skeet Ulrich te bekijken op Streamz.

Nu al te zien op Streamz Premium+

'A Quiet Place'

Nu op Streamz

Een gezin moet sluipend, lippend en gebarend door het leven gaan. Het minste geluid kan hen overleveren aan geheimzinnige wezens die jagen op het gehoor. In het volle besef dat zelfs een voetstap of gefluister dodelijk kunnen zijn, proberen Evelyn (Emily Blunt) en Lee (John Krasinski) een manier te vinden om hun kinderen koste wat kost te beschermen en hun loerende vijanden te overwinnen.

'The Baby'

Nu op Streamz

In de HBO-reeks 'The Baby' kan de 38-jarige Natasha er niet mee lachen dat al haar vrienden aan kinderen beginnen. Maar voor ze het goed en wel beseft, wordt ze met een baby opgezadeld. Beheersend, manipulatief en met gewelddadige krachten, verandert de baby Natasha's leven in een horrorshow. Hoever zal Natasha moeten gaan om haar leven terug te krijgen?

'Bodies Bodies Bodies'

Nu op Streamz Premium+

Als een groep rijke twintigers zich een weekend lang opsluit in een afgelegen villa, loopt een spelletje compleet uit de hand. ​ Ze moeten op zoek naar een moordenaar maar doen dit op hun eigen, sarcastische manier. Wie zijn de nepvrienden en wie kunnen ze echt vertrouwen? Een onschuldig feest dat op angstaanjagende wijze ontspoort.

De hoofdrollen worden vertolkt door Amandla Stenberg ('The Hunger Games'), Maria Bakalova ('The Guardians of the Galaxy Vol.3'), Myha'la Herrold ('Industry'), Rachel Sennott ('The Idol'), Chase Sui Wonders ('City on Fire'), Lee Pace ('The Hobbit') en Pete Davidson ('Fast X'). Naar een regie van de Nederlandse Halina Reijn.

'Child's Play'

Nu op Streamz

Ook deze Halloween is Chucky weer van de partij. In de remake van de populaire film uit 1988, geeft een moeder haar zoon een speelgoedpop voor zijn verjaardag, maar ze is zich niet bewust van het sinistere karakter. Niet lang nadat de moeder de pop heeft gegeven, beginnen rare gebeurtenissen plaats te vinden. En ja, vallen er doden. Het lijkt wel alsof de pop tot leven is gekomen en een moordlustig karakter heeft...

'FOMO'

Nu op Streamz

Een groep van 10 influencers neemt deel aan een gloednieuw realityprogramma met als hoofdprijs een wereldreis. Maar er gebeuren tal van bizarre situaties waardoor de groep zich vragen begint te stellen over de opzet van het programma. Wanneer er plots een gemaskerde moordenaar opduikt, verandert het spel in een overlevingsstrijd en ontpopt er zich een kat-en-muisspel tussen de influencers en de moordenaar. Kunnen ze ontsnappen?

'The Invitation'

Nu op Streamz Premium+

Na de dood van haar moeder, en achtergebleven zonder familieleden, doet Evie (Nathalie Emmanuel) een DNA-test. Ze ontdekt dat ze een neef heeft waarvan ze het bestaan niet wist. Uitgenodigd door haar nieuwe familie voor een weelderige bruiloft op het Engelse platteland, wordt ze eerst verleid door de sexy en elegante, aristocratische gastheer. Maar wanneer ze de geheimen van haar nieuwe familie en de verontrustende bedoelingen achter hun vrijgevigheid onthult, moet ze de nachtmerrie waarin ze is belandt, zien te overleven.

'Midsommar'

Nu op Streamz

Een groepje vrienden bezoekt tijdens hun vakantie een geïsoleerd Zweeds dorpje waar de inwoners tijdens het Midsommar-festival de langste dag van het jaar vieren, waarbij het niet donker wordt. Deze ogenschijnlijke, idyllische festiviteiten gaan al snel over in een steeds gewelddadiger tafereel waarbij het maar de vraag is of de tieners het einde van de zonnige nacht zullen halen.

'Room 104'

Nu op Streamz

In de HBO-reeks 'Room 104', volgen we een aantal gasten van een motel. Tussen de vier muren van kamer 104 verblijven er reizigers, vreemdgangers, mormonen, pas gescheiden ouders en andere vreemde vogels die geen betere optie konden vinden dan dit motel. De meeste gasten van kamer 104 bevinden zich aan de rand van de maatschappij en dat zorgt voor interessante interacties.

'Spiral'

Nu op Streamz Premium+

Zeke (Chris Rock) en William (Max Minghella) zijn rechercheurs die samen onderzoek doen naar een reeks gruwelijke misdaden. Ook Marcus (Samuel L. Jackson), de vader van Zeke, wordt op de zaak gezet. De moordenaar blijkt het gemunt te hebben op de politie. Gaandeweg wordt duidelijk dat de zaak te maken heeft met Jigsaw en dat het werk van laatstgenoemde wordt voortgezet.

'X'

Nu op Streamz Premium+

In 1979 wil een groep jonge filmmakers samen een pornofilm maken. Daarvoor zoeken ze een geschikte plek, en de keuze valt op een afgelegen boerderij op het platteland van Texas. Hun gastheren zijn twee oudere mannen, die bijzonder veel belangstelling voor hun jonge bezoekers hebben. En die belangstelling verandert 's nachts in iets gruwelijks…

De hoofdrollen worden vertolkt door Mia Goth ('Pearl'), Jenna Ortega ('Scream'), Brittany Snow ('Pitch Perfect') en Martin Henderson ('Virgin River').

Halloween voor kids op Streamz en Streamz Premium+

'Monster Family' & 'Monster Family 2' (ook in het Vlaams)

Nu op Streamz

De leden van de familie Wünschmann worstelen allemaal met hun eigen problemen. Dat de vier familieleden dan ook nog door de heks Baba Yaga worden vervloekt maakt de situatie er helemaal niet beter op.

'Nachtwacht - De Poort der Zielen'

Nu op Streamz

Een weerwolf, een elf en een vampier gaan de strijd aan met allerlei kwade wezens uit de onderwereld. In 'De Poort der Zielen' vieren Vladimir, Wilko en Keelin dat Vega eindelijk uit zijn boek mag komen, tot plots iemand van hen de Nachtwacht moet verlaten. Zal de Nachtwacht sterk genoeg zijn om een duister wezen tijdig te stoppen?

Ook de reeks (seizoen 1 tot en met 4) en de live-shows zijn te bekijken op Streamz.

'Piet Piraat & de Pompoenkoning'

Nu op Streamz

Piet Piraat en zijn crew willen Halloween vieren. De piraten besluiten om nieuwe pompoenen te halen op het pompoeneiland. Maar Steven houdt de piraten tegen. Hij toont hen de legende van de pompoenkoning in het grote piratenboek.

Andere films en seizoen 1 van Piet Piraat zijn te bekijken op Streamz.