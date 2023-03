Gloednieuwe DC-serie 'Batwheels' op Cartoonito

Foto: Boomerang - © Day One MPM 2023

Riemen vast en sluit je aan bij de Batwheels en DC superhelden, Batman, Robin, en Batgirl, terwijl ze Gotham City beschermen tegen een team van schurken!

'Batwheels' is een leuke actie-avonturenshow die twee favoriete dingen van jonge kinderen combineert: superhelden en voertuigen! Zij zijn de Batwheels, een geweldige groep van super-krachtige misdaad bestrijdende voertuigen die Gotham City verdedigen samen met een aantal DC superhelden.

De heldhaftige Batwheels, tot leven gebracht door de Batcomputer om Gotham City te helpen verdedigen, beleven hilarische avonturen en adembenemende actie terwijl ze belangrijke levenslessen leren. Aangevoerd door Bam, de Batmobile, moeten de Batwheels de uitdagingen doorstaan van een pas opgericht superteam, evenals de groeipijnen die horen bij het kind zijn. Deze sympathieke en ambitieuze serie volgt de reis van dit dynamische team wanneer ze hun heldhaftige avonturen beleven, en jonge kinderen de waarde van zelfvertrouwen, vriendschap en teamwerk leren.

De sterrencast bestaat uit onder andere uit Ethan Hawke (als Batman), Jacob Bertand (als Bam de Batmobile), Gina Rodriguez (als Catwoman) en Xolo Maridueña (als Snowy de Snowcrawler). Sam Register (Looney Tunes Cartoons) dient als uitvoerend producent, Michael G. Stern (Doc McStuffins) als co-uitvoerend producent, Simon J. Smith (Penguins of Madagascar) als toezichthoudend producent en Steven Fink van Bang Zoom Ltd. als producent. 'Batwheels', gebaseerd op personages van DC, wordt geproduceerd door Warner Bros. Animation met animatie ondersteuning van Superprod Studio.

'Batwheels' debuteert met de half uur durende prequel special 'Secret Origin of the Batwheels' op Cartoonito op 18 maart om dat het achtergrondverhaal vertelt over hoe de Batwheels zijn ontstaan.