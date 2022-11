Girlpower, rock-'n-roll en hartverscheurende keuzes in eerste Battles van 'The Voice van Vlaanderen'

Na vier spannende Knockouts hebben coaches Natalia, Koen Wauters, Jan Paternoster en Mathieu Terryn elk een ijzersterk team samengesteld van 6 talenten. Vrijdag schakelt 'The Voice van Vlaanderen' nog een versnelling hoger.

Tijdens de Battles is het erop of eronder voor de talenten. Wie wint, stoot door naar de liveshows. Het enige wat de afvallers kunnen doen is hopen dat vijfde coach Laura Tesoro nog ergens opduikt. Per team zullen slechts 3 talenten doorstoten om in de liveshows te strijden om de titel van dé Voice van Vlaanderen 2022.

Team Koen mag de eerste Battle-aflevering openen. Daarvoor brengt hij Louise (21, uit Kluisbergen) en Anna-Julia (18, uit Kortrijk) samen. 'Op het eerste gezicht is het een no brainer om deze twee bij elkaar te zetten, maar qua klankkleur is er een groot verschil', vertelt Koen. De twee dames brengen het lievelingsnummer van host Gloria Monserez, Nothing New van Taylor Swift ft. Phoebe Bridgers. De tweede Battle van Koen gaat er wat ruiger aan toe, zo brengen powerstemmen Sarah (26, uit Tienen) en Johan (38, uit Leopoldsburg) Candy van Iggy Pop.

Ook team Jan levert een unieke ‘rock-Battle’ met Ilaria (18, uit Gent) en Jessica (22, uit Antwerpen) in de hoofdrollen. 'Ze hebben tot nu toe allebei tragere nummers gezongen, dus we gaan er wat ‘poeier’ achter steken', vertelt Jan.

Mathieu zet Kaat (21, uit Bornem) en Néhémie (23, uit Geraardsbergen) samen voor zijn eerste Battle. 'Zowel Kaat als Néhémie hebben een Knockout gebracht die me bij het nekvel heeft gepakt.' Het duo zingt July van Noah Cruys en daarbij moeten ze a capella eindigen. Iets waar vooral Kaat stress van krijgt: 'We eindigen met een hele hoge noot. Die juiste toon zoeken is heftig en zeker om alles met twee perfect op elkaar af te stemmen. Ik krijg het niet goed.' Slagen Néhémie en Kaat erin de hoge noot te halen en wie gaat er naar huis met een ticket voor de liveshows?

Voor de eerste Battle uit team Natalia zijn Ruben (19, uit Geraardsbergen) en Maikel (34, uit Houthalen) aan zet. 'Het zijn mijn twee exotische types en ze brengen Sorry van Justin Bieber. We hebben het in twee talen gezet, we hebben er wat rap aan toegevoegd en klaar is kees', lacht Natalia. De tweede Battle is weggelegd voor powerladies Tessa (22, uit Welle) en Louise (24, uit Affligem). 'Tessa en Louise zijn een goede match. Louise heeft een meer doorleefde stem en dat blendt mooi met de frisse stem van Tessa', klinkt het bij Natalia. Zij brengen Fingers Crossed van Lauren Spencer Smith en blazen hun coach werkelijk omver. Natalia komt dan ook voor een hartverscheurende keuze te staan…

'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 18 november om 20.35 uur bij VTM.