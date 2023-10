'Geld Gezocht' voor ziekenhuisfacturen

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

In Haren bij Brussel vinden we het gezin van Lien en Heleen en hun 3 zoontjes: Arthur, en de tweeling Darion en Tristan. Helaas is de tweeling geboren met longproblemen waarvan de oorzaak anderhalf jaar later nog altijd niet duidelijk is.

Ze hebben dus vaak medische zorg nodig. En die neemt een flinke hap uit het budget van Lien en Heleen. Ze dromen ervan om de hoge maandelijkse medische facturen zonder zorgen te kunnen betalen.

Kamal en Kristel duiken in hun leven en cijfers. Lien en Heleen houden van uitstapjes. Als de drie kinderen thuis zijn en iedereen gezond genoeg is, dan ontsnappen ze graag aan de zorgen met een pretparkbezoek. Maar al die uitstappen kosten heel veel geld. Dat moet dus anders. En Kamal ontdekt dat Lien en Heleen veel geld laten liggen bij hun ziekenfonds. 'Geld Gezocht', woensdag 25 oktober om 20.45 uur op VRT 1.