Garnalen vangen, pottenbakken én een Armeense wijnvoorraad in 'Met Vier in Bed'

De bedden zijn opgemaakt, de aperitief staat koud en de ontbijttafels zijn gedekt. De B&B-uitbaters uit het nieuwe seizoen van 'Met Vier in Bed', vanaf maandag 30 juni bij VTM, gooien al hun charmes in de strijd om hun concullega's te imponeren met een betoverende overnachting.

Welke B&B-uitbaters verzamelen de meeste bedjes en mogen de 'Met Vier in Bed'-trofee aan de gevel van hun B&B vereeuwigen?

Cathy en Gregory bijten de spits af. Het koppel leerde elkaar kennen op de hotelschool en creëerde met hun luxueuze B&B Per Sea een oase van rust in Oostduinkerke. Hun gasten snuiven meteen de kustsfeer op wanneer ze zelf garnaaltjes gaan vangen. Of ze die straks ook terugvinden op hun bord, is nog maar de vraag. In hun huiskamerrestaurant leggen Cathy en Gregory hun gasten ‘s avonds alleszins gastronomisch in de watten, ‘s ochtends worden ze gewekt met een uitgebreid ontbijt. Maar dan blijkt plots dat één van de gasten geen vis lust… Zal dat de score van Per Sea beïnvloeden?

Zussen Lauren en Kirsten zijn op Mallorca grootgebracht, hebben in Australië gewoond en keren nu terug naar hun roots. De Colliemolenhoeve is een fenomeen in de streek van Staden en onderging onder leiding van Lauren en haar man Jan een totale metamorfose. De 'Met Vier In Bed'-duo’s zijn de allereerste gasten die er komen logeren. Dat zorgt voor de nodige zenuwen bij Lauren. Gelukkig kan iedereen na aankomst ontspannen bij het kampvuur en kunnen ze zich uitleven tijdens een sessie pottenbakken. Maar dé hamvraag: wat bakken de zusjes ervan met de gloednieuwe B&B?

Kochar en Ani runden jaren een transportbedrijf en kozen bewust voor een ‘rustiger’ leven als B&B-uitbaters. In Middelkerke nam het Armeense koppel twee jaar geleden Geste d'Alice over, een B&B met maar liefst 13 kamers én een café. Hoe ze dat combineren met hun gezin van vijf kinderen, waarvan de jongste geboren werd terwijl Kochar het ontbijt serveerde, is een klein mirakel. Gastvrijheid zit diep geworteld in hun Armeense cultuur: je komt er binnen als gast, je gaat er buiten als familie. Compenseert die warmte de verouderde stijl van de B&B? Misschien helpt Kochar’s Armeense voorraad wijnen ook een handje…

Stephanie ruilde haar advocatentoga in voor een bestaan als kunstenares, yogadocente en coach. In haar gloednieuwe B&B Souljoy Sanctuary in het charmante Stalhille bundelt ze al deze passies. Ze wil haar gasten laten meegenieten van haar ‘go with the flow’-filosofie, al is de rust in haar eigen hoofd soms ver te zoeken. Want hoewel Stephanie anderen leert imperfectie te omarmen, blijft haar innerlijke perfectionist streng. Het is dan ook de allereerste keer dat ze gasten ontvangt in Souljoy Sanctuary. Wie weet helpt de ademhalingssessie wel, waarmee Stephanie ‘s ochtends de dag start op het zonnige dakterras? Hoe ‘zen’ gaan de B&B-uitbaters de bedjes uitdelen en wie mag zich kronen tot de winnaar van de week?

