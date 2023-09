Francesco Planckaert en Christopher Timmerman tillen 'Het Jachtseizoen' naar hoger niveau

Nadat de jagers vorige week op de valreep wisten te winnen van Andy en Karen, zijn ze weer helemaal opgeladen voor een nieuwe achtervolging in Het Jachtseizoen. Woensdag 13 september om 20.35 uur bij VTM slaan schoonbroers Francesco Planckaert en Christopher Timmerman op de vlucht.

'Francesco gaat sowieso willen winnen, dat heb ik in Special Forces gezien. Dat is geen opgever', klinkt het bij Laura. 'En Christopher doet blijkbaar marathons.' Dat de mannen watjes zijn, bewijzen ze meteen. 'We gaan het niveau hier wat opkrikken', zegt Christopher. En dat mogen jagers Nora Gharib, Julie Van den Steen en Laura Tesoro letterlijk nemen…

Na enige vertraging kunnen de dames eindelijk op jacht. Aanvankelijk zijn ze er rotsvast van overtuigd dat de boeven richting Wallonië gaan, maar al snel knaagt er enige twijfel. 'Dat is te obvious, ik denk dat het misleiding is', klinkt het bij de jagers. Ze wagen het erop en zetten koers richting Antwerpen. Een goede zet, want ze zitten de boeven letterlijk op de hielen.

Weten de schoonbroers met een slim afleidingsmanoeuvre de dames nog van hun pad af te brengen? Op Linkeroever in Antwerpen vragen ze twee vrijwilligers om zich te camoufleren in dezelfde oranje overall. Hebben de jagers door dat het valse boeven zijn? En kunnen ze de échte boeven op tijd in de boeien slaan?

'Het Jachtseizoen', woensdag 13 september om 20.35 uur bij VTM.