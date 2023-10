FOX wordt Star Channel en dit zie je in november

In 'FROM' worstelt het echtpaar Jim (Eion Baley) en Tabitha Matthews (Catalina Sandino Moreno) met de nasleep van een persoonlijke tragedie.

Samen met hun twee kinderen stranden ze tijdens een roadtrip met hun caravan in een spookachtig stadje. Nadat ze de Sherrif (Harrold Perrineau) om hulp en richting hebben gevraagd blijken ze rondjes te rijden en telkens op dezelfde plek uit te komen. Het mysterieuze stadje laat eenieder die het betreed namelijk niet meer gaan. Terwijl de onvrijwillige bewoners hun uiterste best doen om een gevoel van normaliteit te behouden en een uitweg zoeken, moeten ze ook de bedreigingen van het omringende bos zien te overleven - inclusief de angstaanjagende wezens die tevoorschijn komen als de zon ondergaat.

Vanaf 6 november, elke maandag een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op STAR Channel.

NIEUW

ROBYN HOOD

Wij volgen Robyn Loxley en de anti-autoritaire gemaskerde hiphopband The Hood, terwijl ze onrecht aan de kaak stellen en vechten voor vrijheid en gelijkheid in de stad New Nottingham. Om haar familie en gemeenschap te beschermen, steelt Robyn en ‘The Hood’ van de rijken om te verdelen onder de armen.

Vanaf 28 november, elke dinsdag een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

HUDSON & REX S5

De St. John's Major Crimes Unit heeft een team dat goed op elkaar is afgestemd. Samen zijn ze een ijzersterk duo om verschillende ontvoeringen, moorden en gijzelingen aan te pakken. Wat het team echt onderscheidt, is de partner van rechercheur Hudson; Rex, een voormalig K-9-hond. Als een jonge vrouw wordt vermist in de Barrens, gaat de verdenking al snel naar haar vriend en moet het team op zoek naar de waarheid achter haar verdwijning.

Vanaf 29 november, elke woensdag een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op STAR Channel.

ONGOING

HOT YACHTS

Welkom op de thuisbasis van de grootste jachtmakelaardij ter wereld: Zuid-Florida. Met de grootste botenshow en hoogst aantal jachten is Fort Lauderdale het epicentrum voor luxe jachten. Hier strijdt een elite groep van competitieve, knappe, feestende en meedogenloze makelaars om alles te verkopen, van motor lanceringen tot 100 miljoen dollar superjachten. Bereid je voor om hun glamoureuze wereld binnen te gaan in een gloednieuwe realityshow met grote karakters, enorme deals en de ultieme Instagram-levensstijl.

Elke donderdag een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op STAR Channel.