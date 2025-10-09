Fotobooth legt intiem moment vast in 'Het Complot': de stiekeme kus van Arne en Matthias
donderdag 9 oktober 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025
In de derde aflevering van 'Het Complot', probeert Manu Van Acker opnieuw twee onbekenden te koppelen zonder dat ze het zelf doorhebben. Beleven deze week hun eigen sprookje: Disneylovers Matthias (37) en Arne (31) uit Oostende.
Na een eerste (niet zo toevallige) ontmoeting slagen Manu en zijn team erin de twee samen op een cocktailworkshop te krijgen. En daar vindt - voor het oog van tientallen verborgen camera’s - een eerste kus plaats. En ze leefden nog lang en gelukkig?
'Het Complot', donderdag 9 oktober om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.
