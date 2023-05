Familie De Bel duikt in een bad vol slijm en een bad vol M&M's in 'Wie Zoekt Die Wint'

De voorbije weken deelde Jens Dendoncker tienduizenden euro's uit aan prettig gestoorde gezinnen die hun eigen huis op stelten zetten op zoek naar cash. Op zaterdag 6 mei klopt hij een laatste keer aan met zijn kistje vol bankbiljetten en dat doet hij bij de familie De Bel uit Dworp.

Mama Valerie woont er samen met haar vier zonen Oskar, Mories en de tweeling Cezaar en Jeroom. Voor het laatste verstopfestijn laten verstoppers Henk, Anke en Johny kilo’s M&M’s aanrukken om zo de grote droom van mama Valerie waar te maken. 'Heerlijk! Een bad vol M&M’s… dat is mijn droom! Ik heb een momentje gedacht: ik blijf hier gewoon zitten', lacht ze.

En ook voor de jongens hebben Jens en co een grote verrassing. Niet alleen kunnen ze rekenen op de helpende handen van hun Helden-idool Sieg De Doncker, ze duiken ook samen in een zwembad dat in de keuken werd neergepoot. Een slijmbad welteverstaan. Daarin verstopte Henk maar liefst 2.500 euro. Sieg twijfelt geen seconde en duikt als een gek het slijm in. 'En dan kan je niks meer doen… je voeten gaan van links naar rechts. Ik ben dus op mijn knieën beginnen kruipen om verder te zoeken. Ik heb slijm zitten waar slijm niet hoeft te zitten', lacht Sieg.

Met het geld dat ze winnen heeft de familie De Bel één doel voor ogen: een nieuwe zetel kopen om samen naar tv te kijken. 'Want nu zit mama meestal op de grond', klinkt het. Nadat ze samen een flinke duit bij elkaar hebben verzameld, breekt een spannend moment aan. Want net wanneer Jens het alarm luidt en het gezin in 10 seconden het huis moet verlaten, heeft Oskar zijn zoektocht op de bovenste verdieping hervat. Geraakt hij op tijd buiten of wordt het ingezamelde bedrag genadeloos gehalveerd?

'Wie Zoekt Die Wint', zaterdag 6 mei om 20.25 uur bij VTM.