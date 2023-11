'Factcheckers' is terug! Kan elke wijn zomaar een prijs winnen?

Ze zeggen wel eens: 'alle goede dingen bestaan uit drie'. Maar Britt Van Marsenille, Jan Van Looveren en Thomas Vanderveken bewijzen dat sommige goede dingen uit vier bestaan.

Na drie bijzonder succesvolle en spraakmakende seizoenen keren Vlaanderens bekendste feitencheckers dit najaar immers terug met het vierde seizoen van 'Factcheckers'.

Ook deze keer zetten ze hun beproefde technieken in om feit van fictie te onderscheiden: ze storten zich enthousiast in onderzoek, groots opgezette experimenten en spraakmakende testen. Bovendien gaat het trio meer dan ooit undercover in een poging de waarheid te achterhalen.

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen onderzoekt Britt hoe gemakkelijk een onbestaand wijndomein een medaille kan winnen op een officieel wijnconcours. Samen met Thomas bezoekt ze een van de meest gerenommeerde wijnbeurzen van Europa. Thomas zet een wedstrijd op poten om na te gaan of artificiële intelligentie ondertussen zo ver geëvolueerd is dat ze het menselijk brein kan verslaan. Thomas, Jan en Britt nemen het op tegen de computer. En Britt meldt zich aan op de populairste datingapps. Niet om er een nieuwe liefde te vinden, maar wel om uit te zoeken of je via dat soort apps overspoeld wordt door ongevraagde piemelfoto’s.

Factcheck: Elke wijn kan zomaar een prijs winnen

België is niet alleen een land van bierdrinkers, maar ook van wijnliefhebbers. Ons land staat namelijk in de Europese top 10 van grootste wijndrinkers. Ben jij ook zo’n fan van het druivensap, dan is dit een vraag voor jou: heb je er al eens bij stilgestaan op welke basis je een fles wijn koopt? Ga je steevast voor rood, wit of rosé? Verkies je een bepaalde regio? Ga je af op het chique etiket van de fles? Speelt de prijs een doorslaggevende rol? Of laat je je leiden door de medaille die vaak op een fles kleeft? Dan ben je zeker niet alleen, want een wijn met een medaillesticker zou tot 40% beter verkopen. Dat lijkt ook niet zo gek, want je mag er toch van uitgaan dat een wijn die een bronzen, zilveren of gouden medaille heeft gewonnen op een wijnconcours een kwaliteitsvolle wijn is?

Maar zijn alle wijnwedstrijden wel even betrouwbaar? Of schuilt er eerder een slimme marketingtruc achter het toekennen van prijzen aan wijnen? En hebben sommige concours misschien meer gemeen met een ordinair handeltje in medailles dan met een wedstrijd voor gerenommeerde sommeliers? Britt neemt de proef op de som en neemt met haar verzonnen wijndomein en herbottelde goedkope wijn uit de supermarkt deel aan verschillende wijnwedstrijden over de hele wereld. Zonder de minste wijnkennis probeert ze ook zelf aangenomen te worden als jurylid in een wijnconcours.

Britt Van Marsenille: 'Ik weet gewoon wat ik lekker vind als ik het proef, maar ik ben echt geen wijnkenner. Ik weet dus niets af van de hele wijnwereld. Maar dat het er bij wijnwedstrijden zo aan toe zou gaan als wat ik met mijn eigen wijn heb meegemaakt, dat had ik mij toch echt in de verste verte niet kunnen voorstellen.'

Factcheck: AI verslaat het menselijk brein altijd

Artificiële intelligentie (AI) is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Je vindt het niet alleen in onze computers, tablets en smartphones maar ook slimme stofzuigers, smart speakers en slimme verlichting zitten boordevol kunstmatige intelligentie. De ontwikkeling van AI gaat razendsnel. Wat vandaag nog vooruitstrevend lijkt, is morgen alweer voorbijgestreefd. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het internet vol staat met artikels over de gevaren van AI.

Het lijkt wel alsof artificiële intelligentie elk moment de mensheid kan overnemen. Maar staat kunstmatige intelligentie werkelijk al zo ver? Is AI zo krachtig dat het altijd wint van het menselijk brein? Thomas, Jan en Britt zoeken het uit en storten zich in een verrassende wedstrijd waarin hun denk- en schrijftalent en hun creatieve capaciteiten het opnemen tegen de computer.

Thomas Vanderveken: 'De beste schakers tegenwoordig zijn computers en geen enkele mens rekent sneller dan AI. Maar het is niet omdat je de snelste bent, dat je ook de beste bent. Zeker niet als het op creativiteit aankomt. En precies dat wilden we testen in een wedstrijd mens versus computer. En ik moet zeggen: het resultaat was nog straffer dan ik op voorhand gedacht had. En dan moet je weten dat we de opnames van de wedstrijd al in het voorjaar hebben gedraaid. Dus sindsdien is artificiële intelligentie nog krachtiger en straffer geworden …'

Factcheck: Je ontvangt veel dickpics via datingapps

Datingapps … je kent ze wel: op basis van een profiel en een foto zie je met zo’n app snel welk vlees je in de kuip hebt. Maar soms krijg je op die datingapps blijkbaar ongewild net iets te veel vlees in de kuip te zien. Want als we het internet mogen geloven dan zouden veel mannen zomaar ongevraagd piemelfoto's doorsturen. Dat wil Britt in een undercoverreportage onderzoeken: krijg je als vrouw op die apps te pas en te onpas dickpics doorgestuurd?

Britt Van Marsenille: 'Onder een valse naam heb ik me aangemeld op de populairste datingapps. En ik ben zeker geen preutse, maar de manier waarop sommige mannen tekeer gaan op die apps en wat voor goorheid je daar allemaal tegenkomt; ik heb er geen woorden voor. En voor alle duidelijkheid: ik heb niets uitgelokt. Ik heb zelf nooit gevraagd om een dickpic te krijgen en ik heb altijd heel neutraal geantwoord op de vragen die mij gesteld werden. Maar dat houdt sommige mannen blijkbaar niet tegen …'

'Factcheckers', woensdag 15 november om 20.45 uur op VRT 1 en VRT MAX.