Exit 'team Hendrik' en een verrader ontspringt nipt de dans in 'De Verraders'

'De Verraders' werd zondag een rollercoaster van emoties. Nieuwe verdachtmakingen, een heftige verbanning en een verrader die de dans maar net ontsprong deden de gemoederen erg hoog oplopen.

Aan de Ronde Tafel kon opperbondgenoot Hendrik Vos niet langer ontsnappen aan een verbanning. Toen bleek dat dat volledig onterecht was, rolden er tranen bij zijn maatje Martine, Elodie, Sarah, Véronique én bij verrader Charlotte. Zij crashte omwille van de vele verdachtmakingen die haar richting uitkwamen. Met haar sterk verweer wist Charlotte haar vel toch te redden, ten nadele van Hendrik, die het spel moest verlaten.

'Lieve mensen, bondgenoten en verraders', stak Hendrik van wal 'op de stip'. 'Het was voor mij een cadeau om deze dagen hier op het kasteel met jullie door te brengen. Ik heb het spel vol gespeeld. Beste verraders: dikke proficiat, jullie doen dat geweldig goed. Beste bondgenoten: ik heb gezegd wat ik te zeggen had. Ik ben als bondgenoot aan dit spel begonnen, ik ben nooit verleidbaar geweest en ik ga weg als bondgenoot.' Waarna de hele tafel verslagen achterbleef. 'Mijn schriftje ga ik voor altijd bewaren als herinnering aan deze zotte dagen hier', sloot Hendrik het avontuur af. 'Je kan dat met niets vergelijken. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, zo intens leven als hier in dit spel. De politiek is er niets bij.'

De vraagtekens die al enkele dagen bij Hendrik werden geplaatst zijn nu eindelijk beantwoord. Maar het vertrek van de meest fanatieke speurder liet de bondgenoten verweesd achter. Missie volbracht voor de verraders, want de namen van Charlotte, Bart en Guy pronkten op Hendriks verdachtenlijst. Vlak voor zijn verbanning had ‘team Hendrik’ al een serieuze uppercut gekregen door een nieuwe moord van de verraders. Het trio besloot om Hendriks maatje Jelle Beeckman uit het spel te zetten en vermoordde hem ‘s nachts in koelen bloede. Dat kwam voor Jelle niet als een verrassing.

'Ik wist het', klonk het bij Jelle. 'Ik heb gisteren te veel gepraat en een beetje te veel dingen verspreid. Dat is bij de verkeerde mensen terechtgekomen. Ik denk dat ik voor de verraders een groot gevaar was op dit moment. Ik was iets te goed op zoek aan het gaan, zat volop in het spel en hield me niet meer in aan de Ronde Tafel. Veel mensen vertrouwden mij 100%. De bondgenoten moeten alles op alles zetten en niet enkel focussen op één of twee pistes. Gewoon alles opengooien op tafel. Dat is gevaarlijk voor de sfeer, dat gaat niet tof zijn, maar enkel dan kunnen ze winnen. Ik hoop het echt, ik heb er het volste vertrouwen in.'

Na een heftige dag en dito Ronde Tafel liepen de emoties bij verrader Charlotte bijzonder hoog op. 'Ik weet één ding zeker: morgenochtend ga ik niet naar huis', verkondigde ze snikkend in het bijzijn van de groep. 'Op dat moment blokkeerde ik', vertelde Charlotte achteraf. 'Ik dacht: oh nee, wat ben ik aan het zeggen? Ik weet niet of ze het doorhadden.' Eén iemand hád het door: Véronique. Sluit het web zich zo verder rond Charlotte? De verraders hebben alleszins heel wat te bespreken, want alle ogen zijn op hen gericht. Welke bondgenoot vormt het grootste gevaar en is de volgende op hun dodenlijst?