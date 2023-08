Exact 26 jaar na haar dood wordt prinses Diana geëerd bij Pickx+ in 'LAAT!' met o.a. Wim Dehandschutter

Vele jaren na haar fatale autorit is prinses Diana nog steeds ťťn van de meest notoire royals uit het Britse Koningshuis. Haar warme persoonlijkheid, prachtige uitstraling en galante houding hebben ervoor gezorgd dat ze moeiteloos de harten stal in het Verenigd Koninkrijk, maar ook ver daarbuiten.

Dat is de reden waarom Pickx+ exact 26 jaar na haar dood, op donderdag 31 augustus 2023, een volledige avondprogrammering aan haar opdraagt. De thema-avond start met de documentaire ‘Princess Diana: Who do you think she was?’ en sluit af met de film ‘Spencer’. Daartussen staat er een nieuwe aflevering van de talkshow 'LAAT!' op het programma, waarbij presentatrice Evi Gruyaert royaltyspecialist Wim Dehandschutter, prins Simon de Merode, koningskenner Flip Feyten en Royalty-auteur Joëlle Vandenhouden aan de tafel ontvangt. Met een kritische kijk en een uitgesproken mening behandelen de tafelgasten onderwerpen die nooit eerder besproken werden.

Op zondag 31 augustus 1997 werd de wereld wakker met het schokkende nieuws dat prinses Diana omkwam tijdens een auto-ongeluk in een Parijse tunnel terwijl ze wou ontkomen aan de Britse tabloids. Een gebeurtenis die niet alleen de voorpagina’s van de geschiedenisboeken haalde, maar ook op mensen van over de hele wereld een diepe indruk naliet. Zelfs vandaag wordt het levensverhaal van Lady Di nog steeds verteld. Morgen, op donderdag 31 augustus 2023, exact 26 jaar na datum, eert Proximus’ premium tv-zender Pickx+ ‘The People’s Princess’ door een volledige avondprogrammatie aan haar en haar leven te wijden.

Het doodgewone meisje, want dat leek ze ondanks haar adellijke afkomst, stapte op 19-jarige leeftijd in het huwelijksbootje met de troonopvolger van het Verenigd Koninkrijk, prins Charles. Het sprookjeshuwelijk leek echter louter een strategische zet, want Charles was zijn hart niet aan Diana, maar aan zijn later tweede vrouw, Camilla, verloren. Desondanks krijgt het koppel twee zonen en het moederschap staat vanaf dan centraal in Diana’s leven. Niets is echter wat het lijkt achter de muren van Buckingham Palace. Tijdens de indringende en pakkende documentaire ‘Princess Diana: Who do you think she was?’ komt de kijker te weten wie de vrouw achter de titel was en hoe ze haar leven leidde, tot op het fatale moment. Nadien worden in een gloednieuwe aflevering van de talkshow 'LAAT!' de bemerkingen van royaltyspecialist Wim Dehandschutter, Historalia-zaakvoerder prins Simon de Merode, koningskenner Flip Feyten en Royalty-auteur Joëlle Vandenhouden onder de loep genomen. Onder de begeleiding van presentatrice Evi Gruyaert bespreken de specialisten verschillende uitgelichte onderwerpen die aan bod komen in de documentaire en de film ‘Spencer’, die vlak nadien wordt uitgezonden. Prins Simon de Merode, zaakvoerder van productiehuis Historalia, vertelt er over zijn eigen ervaringen als adellijk figuur en zijn missie om het Belgische erfgoed door zijn spektakels onder te dompelen in de magie die het verdient. Nadien maken de tafelgasten de weerspiegeling naar de Belgische koninklijke familie en nemen een kijkje in de toekomst van het Britse Koningshuis.

Vanaf 20.40 uur start de Diana thema-avond op Pickx+ met de documentaire ‘Princess Diana: Who do you think she was?’. Aansluitend, omstreeks 21.25 uur, zorgt 'LAAT! Diana' voor een aangenaam intermezzo en de nodige inzichten, alvorens omstreeks 22.20 uur af te sluiten met de film ‘Spencer’. De Pickx+-abonnees bekijken deze programma's en de film wanneer ze willen.