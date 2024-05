Ex-wielrenner Jan Bakelants freewheelt erop los via de walkietalkie in 'Special Forces'

In 'Special Forces' worden de acht overgebleven rekruten - Davina Simons, Loïc Van Impe, Ine Beyen, Olivier Deschacht, Jan Bakelants, Geert Meyfroidt, Ismaïl Abdoul en Saïd Boumazoughe - niet alleen overladen met fysieke uitdagingen maar ook met theorie.

Vanavond staat er een bijzondere les op het programma: eentje over communicatie. Want ‘no comms, no mission’, klinkt het bij de chefs. De rekruten leren hoe ze op een veilige en correcte manier moeten communiceren. In twee groepjes houden ze een korte oefening over het doorgeven van een GPS-coördinaat, iets wat later nog van pas zal komen. Ex-wielrenner Jan Bakelants neemt het voortouw achter de walkietalkie, maar lijkt vooral zijn eigen ding te doen, tot grote hilariteit van zijn mede rekruten en de chefs… 'Jij kan wat freewheelen', lacht chef Blom.

