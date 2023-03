Emotionele rollercoaster in 'Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u'

Matthias (31) en Natascha (26) uit Schelle leerden elkaar 4 jaar geleden kennen via vrienden. Natascha was al mama van Emilie (7) en Lano (4) en kreeg samen met Matthias een zoon Maysen.

Matthias en Natascha maakten als koppel een zware periode door: Lano kreeg eind 2021 kanker. Intussen is hij gelukkig hersteld en vindt Matthias dat het tijd is om die zware periode af te sluiten. Wekenlang bereidde hij stiekem met partner in crime Ruth Beeckmans zijn huwelijksaanzoek en het huwelijk waar Natascha van droomt voor. Op 7 maart is het zover. In 'Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u' komt het koppel toe op een droomlocatie: Cyprus, het eiland van Aphrodite, de godin van de liefde. Natascha denkt dat ze met een kritische blik een lokaal hotel moet beoordelen en heeft geen enkel vermoeden van het complot tussen Matthias en Ruth.

De drie kindjes zitten ook mee in het complot; ze maakten op voorhand tekeningen met hints naar het huwelijk. Ruth hangt deze vakkundig op aan de waterval van Aphrodite waar Matthias zijn geliefde Natascha verrast met een huwelijksaanzoek. Op Ruths vraag hoe haar droomhuwelijk er zou uitzien, antwoordt Natascha zonder aarzelen: 'Met mijn kindjes! Maar die heb ik nog niet gezien.' Wat Natascha niet weet, is dat de drie kinderen stiekem met de grootouders mee naar Cyprus zijn gereisd.

Niet enkel Natascha valt van de ene verbazing in de andere; ook voor Matthias volgt nog een verrassing van formaat. Welke? Dat valt te ontdekken in 'Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u' op 7 maart om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.

'Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u', dinsdag 7 maart om 20.35 uur bij VTM.