Emotionele 'benefiets' in 'Out Of Office': familie van de deelnemers maakt kennis met de Emiliushoeve

Op maandag 12 december breekt voor de deelnemers van 'Out Of Office' een grote dag aan. Ze verwelkomen heel wat bezoekers op een 'benefiets', die geld moet inzamelen voor een nieuwe fiets voor koerier Jol.

Kristi’s hart slaat overuren, want niemand minder dan haar grote idool Niels Destadsbader is van de partij. Maar ook de deelnemers met een burn-out staat een emotioneel moment te wachten. Op de ‘benefiets’ verwelkomen ze namelijk ook hun familie en vrienden, die voor het eerst zullen kennismaken met de Emiliushoeve. De plek die al zoveel heeft betekend de afgelopen maanden.

De familie van Walter arriveert als eerste. Zijn dochters vertellen hoe het experiment al heel wat vruchten afwerpt. 'Hij is rustiger geworden', klinkt het. 'Zeker de dagen waarop hij hier is geweest. De mensen leven hier echt in het nu en dat is een hele andere wereld.' Ook Margaux verwelkomt haar dochtertje, samen met haar man. 'Ik wil mijn man de plek tonen die me zo geholpen heeft sinds ik in burn-out ben gegaan. Het is belangrijk om dat te kunnen delen met mijn gezin.' Ook Dennie’s partner ziet een evolutie: 'Als hij thuiskomt merk je dat hij rust heeft gevonden.'

De ‘benefiets’ zelf wordt afgetrapt met een bijzondere speech van Bruno en Willem. Vooral die laatste weet met zijn humor meteen de show te stelen. 'Willem kwam op, hij begon en hopla… na 23 seconden had hij heel het publiek in zijn zak', aldus Bruno. 'Ik kan officieel stellen dat Willem mij van het podium heeft gespeeld.'

De 'benefiets' laat bij alle deelnemers een diepe indruk na. Maar brengt het event ook voldoende geld in het laatje voor de nieuwe fiets van Joël? Wanneer het feestgedruis is gaan liggen, nodigt Bruno alle deelnemers uit voor een gesprek. Exact drie maanden geleden kwamen ze samen op de Emiliushoeve en ze legden zowel samen als apart al een hele mooie weg af. Bruno is benieuwd hoe ze zich op dit moment voelen en of ze nog een tijdje out of office zullen blijven, of niet.

'Out Of Office', maandag 12 december om 20.45 uur bij VTM.