Emma breekt Emile's hart in 'Blind Getrouwd'

It's almost D-day voor de 'Blind Getrouwd'-koppels: binnen enkele dagen moeten ze beslissen of ze getrouwd willen blijven of niet. Maar voor het zo ver is, kruipen Emma en Emile nog een keertje samen achter de kookpotten en maken ze pasta klaar.

Emile gaat door het lint wanneer hij Emma de spaghetti ziet breken. 'Mijn hart brak samen met die spaghetti.' En Emma? Die ziet er geen graten in.

In welk kamp zit jij? Spaghetti breken: ja of toch eerder not done?

