Eerste blik op nieuwe Metejoor docu-reeks 'Met De Joris'

Joris Van Rossem, een enthousiaste leerkracht uit Vosselaar, hing zijn faalangst aan de haak en sloeg in 2021 een nieuwe weg in. Hij koos fulltime voor het artiestenleven en trok de schoolpoort achter zich dicht.

Met de artiestennaam Metejoor waagde hij zich aan de grote sprong. Stap voor stap en op zijn eigen tempo timmert hij sindsdien aan zijn eigen weg samen met producer en manager Hans Francken. Een weg waarin Metejoor uitgroeide tot een van de populairste artiesten van het moment. En niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Nederland breekt hij door. Alles werd vastgelegd in de vierdelige documentaire ‘Met De Joris’, vanaf 27 mei 2023 te zien op Streamz. Een uniek verhaal over groei, doorzettingsvermogen en véél liefde voor muziek.

In ‘Met De Joris' vertelt Metejoor open en eerlijk over het leven dat hij nu leidt, zowel op het podium als ernaast. Joris en Hans vertellen over hun lange zoektocht naar het juiste liedje en hoe alle puzzelstukken uiteindelijk op zijn plaats vallen bij 1 op een Miljoen. We volgen Metejoor op zijn veroveringstocht door Vlaanderen en Nederland. Van de kleinste podia tot de grootste concerten.

De documentaire zal in avant-première te zien zijn op 25 mei in Kinepolis Hasselt en Kinepolis Antwerpen en op 26 mei in Kinepolis Kortrijk en Kinepolis Gent, in aanwezigheid van Metejoor.

'Met De Joris' is een productie van Streamz en Lecter Media en zal vanaf 27 mei 2023 te zien zijn bij Streamz.