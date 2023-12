Eenmalige documentaire op VRT 1: 'Filip, een jaar met de koning der Belgen'

Op maandag 18 december zendt VRT 1 de documentaire 'Filip, een jaar met de koning der Belgen' uit, een coproductie met RTBF (uitzending op 15 december). Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van zijn koningschap dompelt deze unieke documentaire de kijkers onder in het professionele leven van de Belgische koning Filip.

Maker Nicolas Delvaulx volgde de koning een jaar lang, tijdens zijn ontmoetingen en zijn reizen. Maar hij is er ook bij tijdens de zeldzame en vertrouwelijke momenten waar camera's meestal niet komen, om te ontdekken wie onze koning echt is.

Wat is de rol van de koning, buiten consultaties? Hoe ziet hij zijn missie? Hoe beïnvloedt hij werkelijk het lot van het land en van de Belgen? De documentaire toont wat koning Filip echt doet en vooral wie hij echt is.

Regisseur Nicolas Delvaulx wilde met deze documentaire ook de man achter de functie tonen. Zo had hij de kans om onze koning een jaar lang van dichtbij te volgen. Dankzij één-op-één gesprekken met de koning is de documentaire een bijzonder document geworden. Nooit eerder heeft koning Filip zich op deze manier, met zoveel openhartigheid, spontaniteit en diepgang, getoond.

Na de documentaire 'Paola, coté jardin' in 2022, over koningin Paola, werken VRT 1 en RTBF zo opnieuw samen met maker Nicolas Delvaulx om achter de schermen te kijken van het Belgische koningshuis. Dankzij zijn eerdere ervaringen met de leden van het koningshuis kon de maker het vertrouwen van koning Filip krijgen om zichzelf bloot te geven in deze nieuwe documentaire, en achter de schermen te laten kijken. De koning vertelt voor het eerst zelf over zijn ambt, waardoor je als kijker een beter inzicht in zijn werk krijgt, maar ook op de impact ervan op de koning zelf. Het is een authentiek document geworden over het werk en leven van onze koning.

'Filip, een jaar met de koning der Belgen' is een coproductie van Alizé Production,Tempo Allegro, RTBF en VRT.

'Filip, een jaar met de koning der Belgen', maandag 18 december om 20.55 uur op VRT 1 en VRT MAX.