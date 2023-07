Een nieuw seizoen van 'Call Me Mother' op FOX

Het eerste seizoen van 'Call Me Mother' zat vol met talentvolle upcoming dragartiesten die streden om de felbegeerde titel 'First Child of Drag'.

De Kings en Queens werden uitgedaagd in allerlei zenuwslopende groepsopdrachten, solo acts en lipsync battles. Na dit succesvolle seizoen zijn de Iconic Mothers Peppermint, Crystal en Barbada terug om hun nieuwe 'kinderen' alle kneepjes van het glamoreuze vak te leren. Dit seizoen belooft wederom een spannend avontuur te worden. De winnaar krijgt niet alleen de felbegeerde titel 'First Child of Drag', maar wint ook een prijs van 25.000 dollar, een reis naar Mexico, een jaar lang gratis haar & make- up producten en de kans om het nieuwe gezicht van Wella te worden tijdens de Toronto pride events.

Het nieuwe seizoen wordt wederom gepresenteerd door de charmante Canadees; Dallas Dixon. Hij begeleidt de drag kings en queens gedurende de strijd om deze felbegeerde titel. Na elke spraakmakende auditie van de talentvolle drag kings en queens mogen 'The Mothers' hun waaier wapperen als ze overtuigd zijn van de potentie die de kandidaat in zich heeft. Wanneer er meerdere Mothers hun waaier open slaan is de keuze aan de drag artiest. Ze kiezen bij welk huis ze gedurende de competitie willen horen en nog veel belangrijker; welke Mother hun gaat coachen. Peppermint coacht het House of Dulcet, Crystal coacht het House of Glass en Barbada coacht het House of Harmonie.

Tijdens dit nieuwe seizoen krijgen de dragartiesten een gastoptreden van dragiconen Landon Cider (Drag van The Boulet Brothers) en Farra N Hyte (de dragmother van Brooke Lynn Hytes). Zij geven de talenten allerlei tips & tricks, zodat zij de beste drag versie van zich zelf kunnen worden.

Er kan maar één drag de beste zijn; Wie wordt de nieuwe 'First Child of Drag'? Vanaf donderdag 27 juli, elke week een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op FOX.