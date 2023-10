Een gevangenisstraf, een historische kreet en een onmogelijke BV-romance in 'Van Rossem'

Zwarte Zondag, 1991. Jean-Pierre Van Rossem lanceert zichzelf tot politiek fenomeen, tot ongenoegen van het establishment. Als politicus verstoort hij de eedaflegging van koning Albert en vuurt hij de historische kreet 'Vive la république d'Europe! Vive Julien Lahaut!' af op het Parlement. "Ik kon dat nog wel appreciëren", lacht politica Goedele Liekens nu donderdag 12 oktober in aflevering 3 van Van Rossem.

“Als ik zijn manager was geweest, zou ik zeggen: je moet dat doen. De ideale manier om zijn standpunt duidelijk te maken. Slimme gast, slimme zet.” Jean-Pierres jongste zoon Youri vertelt: “Daar was zeker over nagedacht. Er waren gesprekken over met mijn ma. Zij had gesmeekt om het niet te doen.” “Hij zei dat hij was aangemoedigd door Patrick Dewael”, beweert vriend Olivier Ameye.

Ondertussen zit Van Rossem financieel aan de grond. Tv-optredens en actes de présence in het nachtleven worden zijn hoofdverdienste. Een onmogelijke verliefdheid op ex-Miss België Brigitta Callens kost hem zijn derde huwelijk en zijn vriendschap met Zillion-eigenaar Frank Verstraeten. “Jean-Pierre mocht altijd binnen als VIP”, vertelt Verstraeten. “Dat was in de periode dat ik liefdesverdriet had van mijn breuk met een ex-Miss België. Hij zei: ‘Ik kan dat regelen, ik kan uw relatie redden’. Hij is Brigitta gaan opzoeken en ik denk dat hij er dan gewoon zelf verliefd op is geworden. Ik heb hem maanden niet meer gezien.” Een verhaal van Boccaccio-eigenaar Benny Strouven doet Verstraetens wenkbrauwen nog meer fronsen.

Jean-Pierres zonen Nicolas en Youri vertellen over de verschillende opvoeding die ze van hun vader hebben gekregen. “Ik speelde vrij vaak gezelschapsspellen met hem”, vertelt Youri. “Meestal Monopoly. Op een magische wijze had hij altijd wel nog geldbriefjes liggen, alsof het het echte leven was in zijn geval. Het was niet de vader die zijn zoon ging laten winnen.” Een ander verhaal klinkt bij Nicolas: “Mijn broer heeft een andere papa meegemaakt dan ik. Hij heeft me ooit in een vuilniszak buiten gezet, omdat ik niet tot tien kon tellen. Mijn papa probeerde van mij iemand te maken die ik eigenlijk niet was.”

