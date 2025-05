Een bijzonder moment: An Lemmens begeleidt haar eerste bevalling in 'Een Echte Job: Vroedvrouw An'

Foto: VTM - © DPG Media 2025

Met een perfect rapport op zak begint An Lemmens vol overgave aan haar stage als vroedvrouw. In het Heilig Hart Ziekenhuis in Leuven assisteert ze bij haar allereerste bevalling en helpt ze baby Nora op de wereld te zetten.

Een emotioneel moment dat ze niet snel zal vergeten. “Ik was vooral aan het denken: niet wenen!”, klinkt het geëmotioneerd bij An in ‘Een Echte Job: Vroedvrouw An’, vanavond bij VTM 2.

‘Een Echte Job: Vroedvrouw An’, vanavond om 21u50 bij VTM 2 en ook op VTM GO.