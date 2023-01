Een bijzonder 'Hobbit Tiny House' voor een bijzonder iemand

In 'Tiny House Battle' draait alles deze week rond de grote droom van koper Jonah (uit Kapelle-Op-Den-Bos). Jonah kampt met autisme en woont voorlopig in het huis van zijn ouders.

'Al mijn broers en zussen zijn uit het huis en ik wil ook zelfstandig gaan wonen. Ik sta al 6 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning', vertelt Jonah. Maar die komt er jammer genoeg maar niet: 'Zijn prioriteitsklasse is niet hoog genoeg omdat onze ouders nog leven, maar die houdt natuurlijk geen rekening met zijn eigen noden', vertelt zus Freya. Daarom wil Jonah in een tiny house gaan wonen in de tuin van zijn zus. Als grote verzamelaar én fan van 'Lord Of The Rings' heeft hij een wel heel speciaal verzoek voor de bouwteams: 'Ik wil een hobbithuis!' En dat is niet alles, want Jonah wil ook nog drie heel specifieke voorwerpen meenemen naar zijn nieuwe thuis…

'Hobbitvibes' is dus de opdracht van de week en die wordt neergelegd bij twee unieke bouwteams. Team oranje (uit Puurs) bestaat uit twee straffe mannen en twee straffe vrouwen en is samengesteld door Thomas. Deze creatieve schrijnwerker is bovendien zelf een superfan van 'Lord of The Rings'. Zij nemen het op tegen team blauw onder leiding van Kenny (uit Rijmenam): een groepje ambitieuze collega’s uit de bijzondere jeugdzorg. Hoewel de teams alles op alles zetten om de droom van Jonah in negen dagen tijd te realiseren, merken experten Michiel en Nick al snel dat beide teams de deadline niet zullen halen. Ze sturen host Nora Gharib op hen af met een speciale boodschap én een aangepaste spelregel...

'Tiny House Battle', dinsdag 10 januari om 20.35 uur bij VTM.