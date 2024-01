Dries Mertens en Sergio Herman scoren culinaire hoogstandjes in Istanbul

Dinsdag gaat Sergio Herman op stap met voetballegende Dries Mertens. Dries woont sinds een aantal maanden in de Turkse stad Istanbul, nadat hij Napels achterliet.

Instanbul-groentje Sergio laat zich samen met Dries onderdompelen in deze stad vol kleur, kruiden en culturele diversiteit. 'Dit is een wereldstad, hier valt zoveel te beleven', vertelt Dries. Tussen de smaakexplosies door staat het voetballeven van Dries niet stil. Sergio mag voor even deel uitmaken van Dries zijn dagelijkse leven: van een ontmoeting met vrouw en tv-gezicht Kat Kerkhofs en hun zoontje Ciro tot de voorbereidingen op één van de belangrijkste wedstrijden van de Turkse competitie en supporteren op matchday.

Doorheen de trip legt Dries het hart op de tong. Hij vertelt over zijn toekomst als voetballer, hun vertrek uit Napels na negen jaar en de aankomst in een nieuwe stad. 'Napels heeft me gevormd. Ik kwam daar aan als een kind en ben er een man geworden. De mensen daar hebben me zoveel geleerd over het leven en respect hebben', vertelt Dries. Instalbul is wellicht zijn laatste halte als voetballer. Dries vertelt Sergio over hoe hij zijn toekomst ziet na het voetbal. 'Het klinkt misschien raar, maar ik heb ook wel veel zin om te stoppen. Ik geniet nog elke dag van voetbal, ik heb de mooiste job ter wereld maar ik kijk er ook naar uit om meer vrijheid te hebben. Eerst wil ik echt terug rust vinden en huisvader zijn. Daarna zou ik graag iets starten om jonge voetballers te helpen om goed te investeren. Dat zou ik heel leuk vinden om te doen.'

Na de eerste training van de week neemt Sergio Dries mee voor een unieke street food beleving in de achterstraatjes van Istanbul. Samen proeven ze traditionele lekkernijen zoals lamsköfte, kebab met groenten en Turkse pizza oftewel: 'Dries in een gerecht gegoten: half Turks en half Italiaans'. In de binnenstraten van de stad blijkt dat de Turken Dries al goed kennen: overal op straat wordt hij aangesproken, aangeklampt en aanbeden. 'Veel spelers vinden het zwaar of vermoeiend. Ik vind het altijd een eer', vertelt Dries.

Voordat Sergio aan het einde van hun reis een menu in elkaar bokst voor Dries en zijn vrouw Kat, heeft hij nog één verrassing voorzien. Hij neemt Dries mee naar het traditionele havenstadje Sile, net buiten Istanbul. Daar wil hij één van de sterkhouders in de Turkse keukens op zee ontdekken. Maar dat avontuur loopt niet van een leien dakje, tenminste niet voor Sergio. Wanneer het bootje de haven nog maar net heeft verlaten, maakt de Zwarte Zee haar woelige reputatie al waar… 'Fucking hell, dit zijn geen kleine golfjes meer hé Dries. Ik voel me zo ellendig', klinkt het bij Sergio.

'Sergio over de Grens', dinsdag 30 januari om 20.40 uur bij VTM.