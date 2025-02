Donderdag spelen Tessa en Robin in 'Gelukkig Gescheiden'

Tessa (42) en Robin (41) leren elkaar kennen in 2008, wanneer ze allebei sportanimator zijn bij het Zilvermeer in Mol. 't Is te zeggen: Robin kende Tessa al van in de middelbare school, eind jaren 90, maar Tessa kan zich Robin niet herinneren.

Deze keer ziet ze hem wél staan en de 2 worden een koppel. In 2011 wordt dochtertje Alex (13) geboren en in 2013 volgt Zita (11). In 2017 gaan Robin en Tessa elk hun eigen weg. Iets later leert Tessa Niels (40) kennen in de binnenspeeltuin. ‘t Is te zeggen: Niels kende Tessa al van in diezelfde middelbare school, maar ook deze jongen kan Tessa zich niet herinneren. Niels is op dat moment ook uit elkaar met de mama van zijn kinderen, Nona (15) en Nica (13). Erke (33) en Robin kennen elkaar al een tijdje van de fitness in Mol, waar ze beiden lesgeven. Zij worden ook een koppel. In 2019 wordt hun dochtertje Billie (5) geboren en in 2021 zijn Robin en Erke getrouwd. Wanneer Robin en Erke een crèche zoeken voor kleine Billie, stellen ze de vraag aan Tessa, die een crèche heeft. Tessa vindt het belangrijk het zusje van haar dochters te leren kennen. De 5 dochters zijn regelmatig samen en komen heel goed overeen.

'Gelukkig Gescheiden', donderdag 27 februari om 20.40 uur op VRT 1.