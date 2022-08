Donderdag in 'Telefacts Zomer': wat DNA over je verraadt

De beruchte 'Golden State killer' pleegde 13 moorden, meer dan 50 verkrachtingen en 120 inbraken. In maart 2018 kan rechercheur Paul Holes hem na meer dan 40 jaar ontmaskeren dankzij zijn DNA.

De agent gaat graven in een privé-databank waar miljoenen Amerikanen hun DNA aan afstaan om hun stamboom te achterhalen. Het was de eerste keer dat genetica voor onderzoek werd gebruikt om een ​​zaak op te lossen. Maar hoe ver kunnen ze gaan in het gebruik van DNA? Wat zijn de gevaren? Wie moet toegang hebben tot deze databases en onder welke omstandigheden?

Met behulp van DNA zijn de afgelopen jaren al honderden coldcases opgelost. 'Mijn hele carrière heb ik jacht gemaakt op één van de grootste serieverkrachters van de 20ste eeuw. In de privé-databank vond ik een match met één van zijn familieleden. Dankzij de revolutionaire onderzoeksmethode is hij nu veroordeeld en zit hij opgesloten in de gevangenis', vertelt rechercheur Paul Holes. Voor de politie is ons DNA dus van onschatbare waarde, maar wat als het in handen komt van werkgevers of verzekeraars? 'Het gevaar bestaat dat je baas of verzekeraar het internet gaat afschuimen om persoonlijke informatie over jou te verzamelen', zo zegt cyberexpert Renaud Lifchitz. En er staan nog ​​bredere implicaties op het spel. Omdat DNA gemakkelijk besmet of overgedragen kan worden, hebben DNA-profielen er ook toe geleid dat mensen ten onrechte zijn veroordeeld.

