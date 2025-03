Donderdag in 'Gelukkig Gescheiden': Sofie & Mario

Sofie (47) en Mario (48) leren elkaar kennen in de middelbare school, waar ze allebei een kappersopleiding volgen. Ze komen elkaar later nog eens tegen in een dancing en worden een koppel in 1996.

In 1998 trouwen ze, een jaar later openen ze samen hun eigen kapsalon en in 2000 en 2002 worden ze ouders van dochter Beau (24) en zoon Matice (22). Alles is perfect, maar toch voelt Mario dat er iets niet klopt. Enkele jaren later leert hij Frederik (42) kennen via een chatroom en dat betekent het einde van de relatie tussen Sofie en Mario. Ze blijven wel goeie vrienden en runnen nog steeds samen hun kapsalon.

In 2015 leert Sofie haar Frederiek (46), of Fredje om het simpel te houden, kennen. In 2020 trouwen Mario en Frederik met Sofie als getuige. De 2 nieuwe gezinnen zijn heel hecht. Beau woont met haar vriendin Larissa in een bijgebouw van het huis van Mario en Frederik.

'Gelukkig Gescheiden', donderdag 6 maart om 20.40 uur op VRT 1.