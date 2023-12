Documentaire 'De Biecht van Joran' (van der Sloot) zondag op VTM 2

18 jaar nadat de moord op Natalee Holloway de wereld in rep en roer zette, bekende Nederlander Joran van der Sloot in oktober voor een Amerikaanse rechter dat hij de jonge studente op gruwelijke wijze van het leven beroofde.

Dat deed hij eerder ook al in een opvallende biecht aan misdaadjournalist John van den Heuvel in 'De Biecht van Joran'. In de spraakmakende en alles onthullende documentaire, vanaf zondag 3 december bij VTM 2, duikt John van den Heuvel in het turbulente leven van Nederlands bekendste moordenaar. Een leven gevuld met gokken, drugs, oplichting én dus ook moord.

Twee jaar geleden kreeg John van den Heuvel een dagboek van Joran van der Sloot met ijzingwekkende onthullingen over de moord op Natalee Holloway in handen. Twee jaar lang sprak hij uitgebreid over die bekentenissen met Joran zelf, vanuit de gevangenis in Peru en Alabama, waar de serieleugenaar vastzit voor de moord op Stephany Flores en drugssmokkel. Wat heeft Joran in die fatale nacht met Natalee gedaan? En wat is er met haar lichaam gebeurd? Het zijn vragen die de wereld al achttien jaar bezighouden. En nu gooit pathologisch leugenaar Joran in de vierdelige documentaire alles op tafel. Wat is waar van Jorans biecht over de moorden op Natalee Holloway en Stephany Flores en zijn drugshandel vanuit de beruchtste gevangenis ter wereld? Komt een tragisch en heftig moordmysterie tot zijn einde?

'De Biecht Van Joran', zondag 3 december om 19.55 uur bij VTM 2 en ook op VTM GO.